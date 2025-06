Trofeo giovanile, bravi Luppi e Sommariva

La splendida cornice del Lago Pascoli ha ospitato la 1° prova del Trofeo Emilia Romagna 2025 riservato ai giovani Under 10, under 13, under 15 organizzato dal Comitato Regionale Fipsas con la collaborazione della Federazione Pesca della Repubblica di San Marino. Il lago è stato prodigo di catture per il divertimento dei 26 ragazzi che hanno portato alla pesa carpe, carassi, amur e perfino una tinca. Ottima l’organizzazione del padrone di casa Enrico Zani.

Tra i ferraresi in gara da segnalare i piazzamenti di Lorenzo Sommariva della ASD Consandolo Colmic tra gli Under 10 e di Simone Luppi della Garisti Dario Tubertini tra gli Under 15 entrambi con un secondo di settore.

In ambito provinciale il campo di gara delle Vallette a Ostellato ha ospitato la seconda prova del provinciale individuale di 2 Serie, gara organizzata dalla Garisti Dario Tubertini. Vittoria di settore per Stefano Occhiali della PS FE Casumaresi Tubertini, che con 3,030 kg. di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata, Nino Negrini e Maurizio Mantovani del CPS Codigoro Maver, Mauro Bastianello della Garisti Dario Tubertini, Giuliano Beccati della PS FE Casumaresi Tubertini. La classifica combinata è guidata da Nino Negrini del CPS Codigoro Maver con 3 penalità.

Il campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena ha visto in gara la 1 Serie provinciale con l’organizzazione della Ps Fe Casumaresi Tubertini. Primo di settore per Marco Garani della Canne Estensi Colmic, con l’assoluto di giornata con 4,010 kg. di pescato.