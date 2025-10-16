Acquista il giornale
  4. Trofeo Granducato. Ancora un exploit del Circolo Raggetti

Trofeo Granducato. Ancora un exploit del Circolo Raggetti

di DOMENICO FRANCO MORABITO
16 ottobre 2025
La X edizione del Trofeo Granducato di fioretto per Under 14 che si è svolta a Pisa ha messo ancora una volta in evidenza i giovani schermidori del Circolo Raggetti. A partire dalle sorelle Emma (nella foto in maglia rossa) e Livia Pontello, già plurimedagliate nel corso di questa e della passata stagione, che si sono piazzate rispettivamente al primo e secondo posto nelle categorie Bambine/Giovanissime (nati nel 2014-15) e Ragazze/Allieve (2012-13). Successo anche per Gianmarco Curci e convincente terzo posto per il compagno di circolo Neri Catarzi.

Fra le altre prestazioni di spicco degli atleti biancorossi accompagnati dalla presidentessa della società Valentina Landucci e dai maestri Jaffar Al Shishani, Caterina Pappalardo e Francesco Faraoni sono arrivati da Irene Calega, Federico Marchitelli, Iacopo Hlebowicz e Niccolò Varna alla seconda uscita ufficiale. Nel femminile, invece, si sono segnalate Ginevra Staiano. Giorgia Morsillo fermata in tabellone dalla compagna di circolo Livia Pontello, Noemi Lazri e Agata Drusian.

f.m.

