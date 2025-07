Trofeo La Boxe sale sul ring del Centro Lame

Il Centro Lame si trasforma in hub sportivo, tra boxe, karate, judo e ginnastica. Dal 5 al 13 luglio il centro commerciale ospiterà la prima edizione del Trofeo Centro Lame, organizzato da ASD Sport Village Karate e l’ASD Bolognina Boxe, in collaborazione con la proprietà e con il coordinamento di Sport day by day di Canale 88. Una nove giorni di sport e spettacolo che vedrà coinvolti atleti e società provenienti da tutta la regione. L’evento porta con sé una novità importante: per la prima volta infatti le competizioni si svolgeranno direttamente all’interno di un centro commerciale, con tanto di allenamenti propedeutici già sabato 5 mentre per domenica 13 luglio è prevista anche una riunione pugilistica a cura della Bolognina Boxe che vedrà salire sul ring del Centro Lame alcuni dei ragazzi allenati da Alessandro Dané per affrontare nel corso di 10 incontri boxeur bolognesi e non.

La testimonial d’eccezione del primo Trofeo Centro Lame sarà Pamela Malvina Noutcho Sawa, alla prima apparizione pubblica dopo l’annuncio del primo posto nel ranking IBF che le varrà la possibilità di poter salire sul quadrato per ambire al titolo mondiale dei pesi leggeri. La pugile infermiera sarà presente anche in occasione del torneo di pugilato, pronta a intrattenersi per foto e autografi. Il miglior atleta sarà premiato dal giornalista ed esperto della Noble Art, Maurizio Roveri e la riunione trasmessa in diretta da Canale 88. "Ringraziamo il Centro Lame e IGD per aver scelto anche la nostra disciplina per promuovere lo sport – racconta Pamela Malvina –. Sarà uno splendido modo per incontrare la gente e avvicinarla alle nostre discipline. Io sarò vicina ai nostri ragazzi e a disposizione di chi vorrà conoscerci meglio. Siamo una realtà di 23 nazionalità diverse, tutti capaci di integrarsi nella splendida Bologna, che tutti quanti amiamo".

Per la Bolognina, saliranno sul ring: Piernicola Martuccio, Federico Costa, Damhpa Bubacar, Alex Apostol, Andrei Claudiu, Matteo Zocco, Haj Ahmed Luaj, Kone Mohamed Abib, Lorenzo Matilli, Filippo Giusti. Il Centro Lame non è nuovo ad iniziative in ambito sportivo, con in passato eventi come CicloLame e Run Lame Run. "Centrolame ha recentemente lanciato il pay-off ‘il quartiere si incontra’. E lo sport ne rappresenta una declinazione perfetta, soprattutto quando coinvolge, come in questo caso, un’importante realtà territoriale", commenta invece Fabrizio Cremonini, Event manager di IGD.

Il programma inizierà dunque il 5 luglio dalle 15 con le competizioni di judo, karate e lotta mentre durante la settimana si terranno allenamenti di varie discipline aperte a tutti, con i maestri di Village Karate e Bolognina. Domenica 13 il gran finale con il torneo di pugilato con le operazioni di peso alle 13 e il primo gong alle 17.