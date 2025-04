Trofeo Liberazione a Modena: successi e conferme nell'atletica leggera

Il meteo non ha rovinato la festa del Trofeo Liberazione, ben organizzato da La Fratellanza Modena, che come ogni anno apre ufficialmente la stagione estiva al Campo Comunale di Modena: si tratta del primo appuntamento di una tre giorni che culmina oggi con le gare riservate agli atleti del settore giovanile e valide per i Campionati di Società di Prove Multiple, e dalla prima giornata sono arrivate conferme, ritorni e prime interessanti indicazioni.

Positivi riscontri per i colori gialloblù arrivano subito dalla velocità con i 100 piani che hanno regalato risultati interessanti a Bokar Badji ed Alessandro Ori, bravi e fortunati a sfruttare anche il vento a favore nelle rispettive serie: per il primo arriva addirittura un settimo posto assoluto, con personale, mentre il secondo chiude nono. Chi sembra veramente essersi davvero messo alle spalle i problemi fisici, è invece Alberto Montanari che rientra sui 400 piani e chiude secondo alle spalle dell’azzurro Lorenzo Benati, ed una inezia dal proprio primato personale: nella gara di mezzofondo dei 1500 metri, è settimo Gian Marco Ronchetti, mentre nei salti, ed in particolare nell’alto, parte con buon un settimo posto la stagione di Marco Vendrame, mentre nel lungo è dodicesimo Nicola Cuoghi.

Infine per le gare maschili il lancio del giavellotto, con Giacomo Gazzotti che conferma le attese e con l’attrezzo da 700 grammi vince la gara Allievi, stabilendo il nuovo personale. Grande partecipazione nelle gare del settore femminile dove l’azzurra Vittoria Fontana vince i 100 metri davanti alle giovani portacolori di casa Fratellanza Viola Canovi e Melissa Turchi: sul giro di pista decimo posto per Emma Martignani, e quattordicesimo per la classe 2008 Alessandra Maria Rinzullo. Vento oltre i limiti tra le barriere, ed è settima Alessia Soukhomazov in 14"42, mentre tra le Allieve terzo gradino del podio per Ginevra Vacirca, con Francesca Badiali prima nei 1500. Dalla pista alle pedane con il quinto posto nell’asta di Gloria Dradi, mentre nel triplo Benedetta Merzi deve accontentarsi del decimo posto, e nei è sesta Lucy Omovbe nel peso.