Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse Fisr: Successi al Pala Burani di Ferrara

Appassionante giornata di sport e condivisione quella di domenica 4 maggio presso il Pala Burani di Ferrara, in occasione dello svolgimento della fase provinciale del Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse Fisr, che ha visto il coinvolgimento di un cospicuo gruppo di atlete delle due società di casa, La Pattinatori Estensi e Pattinaggio Il Quadrifoglio, che si sono destreggiate in pista con abilità e fair play portando a casa numerosi successi. Grande emozione e soddisfazione per Daniele Zabari, presidente provinciale FISR, che ha voluto premiare personalmente tutte le atlete, orgoglioso della massiva partecipazione.

Facendo i complimenti a tutte le atlete partecipanti, le vere protagoniste dell’evento, conosciamo le vincitrici delle rispettive categorie di gara: Manuela Vallieri, Ilaria Pazi e Ginevra Nese, costituiscono nell’ordine il podio tutto Pattinatori Estensi per i Primi Passi D. A seguire due podi tutti Quadrifoglio Giulia Bovo, Lucrezia Mininni e Giorgia Martignoni per i Primi Passi C; Martina Fiori, Maria Vittoria Granieri e Gaia Masci per le Giovani Promesse 1 2010-2013; Adele Stradiotto (Pattinatori Estensi), Sabrina Bernabei e Sofia Treossi (Il Quadrifoglio) a podio per le Giovani Promesse 1 2014-2017; Viola Panico, Sara Bevilacqua, Cecilia Fogli, podio Estensi per le Giovani Promesse 2; ancora Pattinatori Estensi, Ipate Raffaella e Sveva Toselli, prima e seconda classificata per le Giovani Promesse 3 2014-2015; Vittoria Calzolari e Elisavittoria Luku, prima e seconda classificata per le Giovani Promesse 3 2012-2013; per finire con un podio tutto Il Quadrifoglio per le GP3 2000-2011 con Giulia Balestra, Chiara Ferrari e Ginevra Anja Campaniello. Giorgia Pevere, Vittoria Biasini e Noemi Ferracin conquistano un podio tutto Pattinatori Estensi per le GP4; prima Mia Cassone (Pattinatori Estensi), seguita da Diana Lombardi e Laura Caciorgna (Il Quadrifoglio) per le GP5; Anna Fini e Anna La Malfa (Il Quadrifoglio), prima e seconda classificata per le GP6; Nina Cassone dei Pattinatori Estensi, prima classificata nella categoria GP7; e infine Ilaria Biancani del Quadrifoglio, prima nella categoria GP8.