Trofeo Regionale di Karate. Bravissimi i baby atleti del Centro Rimini-Cervia

Il Centro Karate Rimini-Cervia ha partecipato nello scorso fine settimana a Bologna al Trofeo Regionale Emilia-Romagna che ha visto la partecipazione di numerosissimi atleti provenienti da tutta la regione. I romagnoli hanno schierato molti atleti dagli otto anni in su, alcuni dei quali ai primi esordi agonistici, tutti preparati dai maestri Livio Montuori, Gianpaolo Vallorani e Simone Montuori.

Ottimi sono stati i risultati conquistati nelle specialità della ’forma’ (kata) e del ’combattimento simulato’ (palloncino). Davide Vallorani (classe 2013) ha vinto l’oro nel kata e nel combattimento simulato, mentre Eva Gennaretti (2015) è salita sul gradino più alto del podio nel kata e ha vinto il bronzo nel combattimento simulato.

Argento invece per Oscar Ceccarini (2017) nel combattimento simulato e bronzo per Anna Donnarumma (2013) sempre nella stessa disciplina. Leone Meliconi (2017) si è aggiudicato l’oro nel kata e il bronzo nel combattimento simulato, Riccardo Montanari (2015) hanno conquistato il bronzo nel kata e l’argento nel combattimento simulato ed Emis Kashari (2025) ha centrato la doppietta nelle due specialità. Oro anche per Leonardo Cardamone (2017) e per Alice Zappia (2014) nel kata e per Massimiliano Donnarumma (2016) nel combattimento simulato. Chiudono il ricco bottino del medagliere, il bronzo di Riccardo Savino (2017) e l’argento di Dario Benvenuti Leria (2015) nel kata, vincitore anche del bronzo nel combattimento simulato.