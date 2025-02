Trofeo Romagnoli a Cesena: il Budokan in evidenza con Venturi, Barisone e Dingi

Memorial Loris Romagnoli a Cesena, trofeo interregionale di judo al quale hanno preso parte quattrocento atleti. C’era il settore giovanile del Budokan Institute, con le rappresentative cadette, accompagnate dai tecnici Gianpiero Donati, Ilenia Paoletti e Francesco Di Feliciantonio. Tredici elementi che portano a casa una medaglia d’oro, quattro d’argento e cinque di bronzo. Sul gradino più alto, Greta Agata Venturi, seconda piazza per Eva Barisone, Leonardo Giorgio Olivieri, Riccardo Biagiotti e Omar Dingi. Bronzo per Beatrice Zoli, Thomas Zanna, Emma Miserazzi, Gabriele Cabiddu e Ruben Belloni. Buone prove anche per Antonio Barisone, Ginevra Pompoli e Federico Tolomelli.