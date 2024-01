Trofeo Sanmartinese, foto e classifica

Campi Bisenzio, 14 gennaio 2024 – Dallo stadio di atletica leggera Emil Zatopek ha preso il via il 42° Trofeo Sanmartinese, che ricorda anche il sacrificio dei Martiri di Valibona dove perse la vita il partigiano campigiano Lanciotto Ballerini. Ottima la partecipazione, sono stati infatti 500 i competitivi all'arrivo oltre i passeggiatori non competitivi. Dopo i tragici eventi dell'alluvione è stato un bel momento poter tornare a correre e rivedere lo stadio tornare a svolgere la sua funzione principale.

LA CLASSIFICA

Ricordiamo che in quei tragici momenti, soprattutto grazie all'opera di tanti volontari lo stadio ha garantito un punto di ristoro per chi era stato alluvionato. Enrico Bicchi, presidente dell'Atletica Campi, società organizzatrice, si dichiara estremamente soddisfatto per questa grande partecipazione di podisti. Simone Ballerini consigliere e General manager della gara aggiunge che molto è dovuto alle ottime credenziali degli anni precedenti perché tornare a fare questi numeri quando tutte le competizioni lamentano grossissimi cali di presenze è segno che si è lavorato bene e i podisti sono rimasti soddisfatti.

Gara organizzata sotto l'egida del Comune di Campi Bisenzio e della Uisp, percorso totalmente pianeggiante che si sviluppava, dopo un attraversamento del centro storico, nelle campagne circostanti. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso ottimizzato per la ricerca attraverso il numero del pettorale.