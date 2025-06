Trofeo Superpistard 2025: al via la seconda prova al velodromo Servadei di Forlì

Torna oggi, al velodromo Servadei di Forlì, il Trofeo Superpistard con la seconda prova dell’edizione 2025. In realtà si tratta della prima gara in stagione, visto che quella dello scorso 22 maggio è stata annullata per il maltempo. Seconda prova ma anche Gran Premio Comaco Italiana-Memorial Giampaolo Grisandi. L’evento sarà, infatti, anche l’occasione per ricordare Giampaolo Grisandi (nella foto in pista a Forlì), figura storica del ciclismo locale, scomparso lo scorso gennaio.

Grisandi è stato per anni un punto di riferimento per il movimento ciclistico romagnolo: soprannominato ‘il colosso di Ravenna’, nel 1985 salì sul gradino più alto del podio del Campionato del mondo nell’inseguimento a squadre. La sua passione per il ciclismo, in particolare per la pista, lo aveva reso una presenza costante al Servadei, dove seguì e sostenne generazioni di giovani atleti.

Questa prima gara del Trofeo Superpistard, ormai appuntamento fisso del calendario estivo del ciclismo giovanile su pista, scatterà alle 14.30, con la prova dell’inseguimento individuale riservata alla categoria Allievi e poi tutte le gare si susseguiranno senza pausa nel corso del pomeriggio. Le premiazioni finali sono previste in serata, a conclusione di una giornata che si preannuncia intensa ed emozionante.

Tra le novità di questa edizione, c’è l’introduzione della categoria Juniores femminile, per la quale è stata scelta la maglia di colore azzurro. Per il resto sono stati confermati gli altri colori già utilizzati nelle scorse annate: verde per gli Juniores, ciclamino e gialla rispettivamente per le Esordienti e gli Esordienti, rosa e arancione per Allieve e Allievi. La nuova classifica è sostenuta dagli amici della Granfondo La Casartelli, la cui edizione 2025 si concluderà, come già nel recente passato, il prossimo 6 luglio proprio al velodromo Glauco Servadei. L’ingresso è libero e aperto a tutti: appassionati, famiglie e curiosi.

