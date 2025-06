Trofeo Zanussi Master Professional: Successo al Cus Ferrara con Iniziativa Benefica

Domenica sui green del Cus Ferrara, si è svolta la quinta edizione del Trofeo Zanussi Master Professional, azienda leader nel settore delle cucine professionali e rappresentata, per le sedi di Ferrara e Rovigo, da Luca Pilati, golfista ormai storico e tesserato del circolo estense.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di ben cento giocatori, è stata accompagnata da un’iniziativa benefica, promossa dal Rotary Club di Copparo in favore di Emergency, che si è concretizzata in una gara di putting green, vinta da Maria Laura Masotti e da Andrea Cavazzini. Passando ai risultati, da segnalare l’ottima prestazione di Ennio Zampini e di Simonetta Danieli, giunti rispettivamente sul gradino più alto del podio nelle categorie senior e ladies. Ottimo score di 47 punti anche per Anass El Maghraoui, che ha conquistato la quarta categoria.

In terza, invece, Fabio Nicolicchia, con 44, nulla ha potuto nei confronti di Gianluca Guitti, primo con 45. Punteggi alti anche in seconda e prima categoria, vinte rispettivamente da Stefano Bergamini con 41 e da Nicola Sita con 39. Nella classifica scratch, dominio assoluto di Andrea Cavazzini, giovane promessa del golf cussino, autore di uno splendido punteggio di un colpo sopra il par del campo.

Visibilmente soddisfatto, durante la premiazione, lo sponsor Luca Pilati, che ha voluto ringraziare i numerosi partecipanti congratulandosi con i vincitori per i risultati ottenuti.