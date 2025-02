TROPHY CUP. L’Innocenti Follonica al Capannino: c’è l’andata dei quarti col Cronenberg

HOCKEYL’Innocenti Follonica torna in Europa. Stasera alle 21 la squadra di Sergio Silva aspetta, per la gara di andata dei quarti di finale della "Trophy Cup", il Cronenberg, squadra tedesca che arriva in Maremma con la voglia di ben figurare. Ma i biancazzurri non dovranno sbagliare approccio come accaduto nelle ultime uscite. Gli ospiti (che tra l’altro è la squadra dove è nato e cresciuto Max Thiel) non avranno nulla da perdere e sopratutto avranno l’opportunità di giocarsi le proprie chance in casa (l’1 di marzo) nel match di ritorno. Per Banini e compagni l’importante sarà mettere al sicuro il risultato già da stasera. La squadra, dopo il successo nel derby contro il Grosseto, ha trascorso una settimana tranquilla fatta di allenamenti intensi. Tutta la formazione, compreso Thiel che sta smaltendo velocemente il brutto infortunio alla mano, è a disposizione del tecnico portoghese che dunque potrà schierare il quintetto ideale, dando poi spazio a tutte le rotazioni. In porta quindi agirà Barozzi (in panchina ci sarà Mugnaini), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Montigel, Bracali, Franchi e Thiel. "La Coppa è un obiettivo concreto - ha detto il presidente Franco Ciullini - e sarà importante l’approccio e la concentrazione, in vista del ritorno in Germania. Vogliamo la Final Four della manifestazione che ci impegneremo a giocare in casa. Ci teniamo molto, vista che si tratta della prima edizione della Trophy Cup, di scrivere il nostro nome su questa manifestazione".