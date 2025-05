Trotto e galoppo. Fedora degli Dei vince il Memorial Parenti

Trotto e galoppo show all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. In 1.13.4 Fedora degli Dei onora e vince il prestigioso Memorial Vanni Parenti, che ha visto la presenza di tre generazioni della famiglia Parenti. Il pubblico ha tributato un lungo applauso al fiorentino Vanni Parenti, autentico manager dell’ippica, un uomo di notevole ingegno e innamorato dei cavalli trottatori. Il Memorial Vanni Parenti (euro 6.600) è riservato ai 4 anni sulla breve distanza dei 1600 metri. In 13.5 Ferdifan di Risaia scattava in vetta alla corsa davanti a Fonte Chiara Par e Fedora degli Dei. Dopo l’avvio passava in testa l’incalzante Flora Pan, con Manuel Pistone, che imponeva una alta andatura. Fedora degli Dei con Antonio di Nardo all’esterno premeva sulla battistrada per 400 metri in 28.7 e in retta d’arrivo chiudeva in 14.9, vincendo in 1.13.4 su Ferdifan di Risaia, che sopravanzava Flora Pan, mentre Fiore Cla in 1.13.9 precedeva Fashion Star Love. Fedora degli Dei, erede di Varenne e Medulla del Ronco, pagava euro 1.95 come vincente. Tomaso Cavalli, allevatore dell’indigena, veniva premiato da 17 componenti la famiglia Parenti.

Sui 1200 metri della Tris del Visarno Galoppo è Be My Glory con Dario Vargiu a prevalere su Lethal Spirit. Il penultimo convegno della stagione primaverile di galoppo era incentrato sul Premio Nicola Demidoff (euro 14.300), corsa Tris TQQ, un handicap per tre anni. Erano dodici i purosangue in partenza, alla sgabbiata il forte grigio Lethal Spirit con Maikol Arras si portava all’avanguardia e procedeva fino in retta d’arrivo. Poi doveva cedere, dopo un lungo duello, all’allungo vincente del favorito tecnico Be My Glory, che vinceva in 1.11.1. Magic Mike con Alessio Satta coglieva il terzo posto, precedendo Vestone con Claudio Colombi e Martinator con Tore Sulas. Be My Glory firmava il terzo successo in otto corse disputate per i colori di Leopoldina Gualandi e Luciano Vitabile. Euro 6,62 la sua quota vincente. Il prossimo convegno all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine è incentrato sul trotto e si disputerà sabato 17 maggio, è atteso un numeroso pubblico.

F. Que.