Trotto. Memorial Gronchi, Dalì del Ronco senza rivali

Nel qualitativo clou della giornata Gentleman di trotto, svoltasi presso l’ippodromo Cesare Meli di Firenze, l’interesse era incentrato sul Premio Attilio Gronchi (montepremi euro 9.350). La partecipazione era qualitativa con nove partenti dietro l’autostart, corsa riservata a cavalli anziani di categoria D e C sui 1600 metri. In partenza Valente Fb, con Stefano Paladini, assumeva il comando in 13.3 su Cluny dei Greppi e Zeno Tab e ai 600 in 43.8 era affiancato da Dalì del Ronco in coppia con Manuele Casillo. Il battistrada superava il km in 1.13.7 e doveva reagire per 400 metri all’attacco in 28.7 di Dalì del Ronco. All’ingresso della retta d’arrivo Dalì del Ronco passava al comando per andare a vincere autorevolmente in 1.13.3 dopo un dispendioso percorso esterno, controllando il buon finale di Vortice d’Amore con Tacconi. Zeno Tab con De Lena concludeva in terza posizione in 1.13.8 sull’esausto Valente Fb e Cluny dei Greppi.

Dalì del Ronco, allievo di Gennaro Casillo e forte figlio di Iulius del Ronco, firmava l’ottava vittoria nelle ultime nove uscite, registrando al totalizzatore una quota vincente pari ad euro 3,60.

