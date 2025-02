Trotto show, sette corse al Meli

Il Masaf - Grande Ippica Italiana ha assegnato all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze sette convegni di corse al trotto nel mese di marzo 2025. Su tutte spicca il prestigioso e storico Gran Premio Duomo che si disputerà domenica 16. Queste le date dei convegni a marzo: martedì 4, domenica 9, martedì 11, domenica 16 Gp Etruria maschi e femmine, Gruppo 3 sui 2020 mt e Gp Duomo (euro 154.000) Gruppo 1 sui 1600 mt, martedì 18, venerdì 21, martedì 25. L’ultima corsa disputata è stata il Premio Il Cestello dei Fioristi, categoria B e C, sulla breve distanza dei 1600 metri. In dirittura finale Dakovo Mail rompeva e Caronte Trebì andava a vincere di forza con Robi Vecchione in 1.12.2. L’ottimo Corcovado con Volpato si piazzava secondo in 1.12.4 precedendo Demon dell’Est in 1.12.5.

F. Que.