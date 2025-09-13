Turista inglese vince la Confartigianato Run

di Matteo Marzotti

Grande successo per la prima edizione della Confartigianato Run, l’evento podistico organizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con il gruppo sportivo Amatori Podistica e Uisp. Oltre 200 iscritti, tra sportivi che hanno preso parte alla competizione e cittadini che hanno voluto unirsi alla camminata non competitiva. La gara si è sviluppata due giri, con partenza dal Prato, due giri dell’anello, quindi il passaggio in Piazza Grande, via Borgunto, Piazza San Francesco, San Domenico, il passaggio da porta San Clemente e quindi la risalita verso il Prato passando dalla passeggiata a ridosso delle scale mobili.

A tagliare per primi il traguardo per le categorie assoluti maschile e femminile sono stati rispettivamente Giovanni Nucera (Filirun Team) che ha terminato la gara in 21 minuti e 6 secondi, e Dee O’Brien, londinese arrivata ad per una vacanza, che non ha perso l’occasione di mettersi alla prova in questa prima edizione della manifestazione, chiudendo al traguardo in 26 minuti e 21 secondi.

Nel podio assoluto maschile secondo classificato Alessio Donati e terzo Simone Pecorelli, entrambi del Trail Running Project. Nella categoria femminile il secondo posto è andato a Ilaria Prosperi della Marathon Club Città di Castello e il terzo ad Alice Ceccherini (Filirun Team). "Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa – ha commentato Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Imprese – l’entusiasmo con cui la città ha risposto all’iniziativa è un feedback importante per continuare a supportare eventi di questo tipo e promuovere i valori dello sport e della socialità, in squadra con Podistica e Uisp. È stato emozionante vedere i colori dell’associazione riempire le strade e le piazze del centro semplicemente per stare in compagnia e godersi la città in una chiave diversa". Fabio Menicacci, segretario nazionale Ancos è arrivato da Roma per presenziare e dare il via alla manifestazione.

"Sono orgoglioso di questo evento e di come ha saputo coinvolgere un’intera città e non solo – ha dichiarato Menicacci – su un tema che è quello delle sane abitudini e del sano agonismo. Confartigianato dimostra con queste iniziative di sapersi occupare, non solo e benissimo di imprese, ma anche delle persone, sia con momenti ludici come in questo caso che con tanti servizi al cittadino".