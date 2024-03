Turno infrasettimanale. Sasso, vietato fermarsi. Il Faro cerca punti d’oro

Turno infrasettimanale oggi per il campionato di Eccellenza. Tutte le sfide riguardanti le formazioni bolognesi si giocheranno alle 20,30 ad eccezione del match tra Pietracuta e Castenaso che prenderà il via alle 15. Nel girone B, la capolista Sasso Marconi non ha alcuna intenzione di fermarsi e, forte dei sei punti di vantaggio sul Granamica, cercherà di espugnare il terreno di gioco del Masi Torello Voghiera (si gioca a Santa Maria Codifiume). Ancora scosso per l’inaspettata sconfitta interna contro il Gambettola, il team di Minerbio andrà invece alla ricerca del pronto riscatto sul campo del fanalino di coda Bentivoglio. Il Medicina Fossatone, sesto a quota 40, ospiterà la penultima della classe Savignanese mentre il Castenaso, che ha gli stessi punti dei giallorossi medicinesi, sarà come detto di scena a Pietracuta.

Nel girone A, la sfida tra Terre di Castelli e Zola Predosa è stata rinviata a mercoledì 20 marzo in quanto il team modenese sarà impegnato nei quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza mentre il Faro Gaggio, reduce dalla brutta sconfitta di Fidenza, cercherà di ottenere punti salvezza nel match interno contro il più quotato Real Formigine.