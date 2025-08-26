Tutta la sabbia di Modena. C’è il beach volley in città

Cresce l’attesa per il ritorno del grande beach volley internazionale a Modena: dopo tantissimi anni, la pallavolo sulla sabbia torna in città, e lo fa in una location suggestiva, per uno spettacolo unico, che porta in campo diciannove coppie maschili provenienti da Italia, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera che si sfideranno sul campo allestito per l’occasione in Piazza Roma. Da giovedì a domenica prossima andrà in scena il Mutina Center Beach Volleyball Event, torneo Wevza, organizzato con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Modena, della Provincia di Modena e della Regione Emilia-Romagna. Nell’iconico ’Centrale’ di gara si potrà assistere ad uno spettacolo unico, ad ingresso libero per tutti fino ad esaurimento dei circa 800 posti disponibili sulle tribune, che saranno allestite attorno all’impianto: i campi da riscaldamento invece, saranno in Via Cassiani 163 nella struttura di Mutina Beach, organizzatrice del torneo, mentre non mancherà una parte femminile, con una ’exhibition 2x2’ di beach volley, ed una di ’sand volley 4x4’ che, vedranno protagoniste le ragazze. rispettivamente coppie e quartetti femminili.

I protagonisti. A proposito di protagonisti, in attesa delle ultime conferme e del tabellone gare definitive, saranno 19 le coppie maschili che si sfideranno, a partire dai numero uno del ranking Davis Krumins e Marco Caminati, già protagonisti di molte tappe del Campionato Italiano assoluto, ma anche vincitori l’anno scorso del Futures di Madrid del Beach Pro Tour. In campo anche un team interamente modenese, ovvero quello formato da Riccardo Reggiani e Luca Bigarelli, che però dovrà iniziare il proprio percorso dalle qualifiche. Tanti i nomi importanti annunciati, dove spiccano ben quattro coppie tedesche, tre olandesi, due svizzere ed i belgi Humblet A./Pirick.

Il programma. In base alle conferme definitive dei partecipanti, si dovrebbe partire giovedì sera con le qualificazioni, per poi proseguire da venerdì fino alle finali in programma domenica, insieme al l’Exhibition, ed al sand volley femminili, che precederanno le due finali.

Iniziative. Tante e per tutti i gusti, da una area Food & Beverage, ad una area espositiva, all’area Kids dedicato ai più piccoli, alla musica, fino agli spazi per Sport & Solidarietà, con lo Stand Avis, ed uno spazio dedicato all’acquisto di pezzi di abbigliamento sportivo, il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt, ovvero la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori.