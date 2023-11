Tutti i premiati del Coni. Tra loro c’è anche Luca Banchi allenatore vincente di basket

"Lo sport aiuta a superare i limiti che ognuno di noi ha dentro di se". Inizia così con le parole del delegato provinciale Coni, Elisabetta Teodosio, la "Giornata delle Benemerenze Sportive del Coni", in cui sono stati consegnati 50 premi agli atleti grossetani. Premio speciale (ritirato dalla moglie Silvia Silvia Palmieri) come miglior tecnico a Luca Banchi,eletto dalla Fiba World Cup migliore allenatore dei Mondiali di Basket (in panchina con la Nazionale della Lettonia) e attuale tecnico della Virtus Bologna). Un premio speciale, per una ragazza dalla spiccata passione e resilienza, consegnato ad Ambra Sabatini(Atletica Grosseto Banca Tema-Fiamme Gialle) per il record ai Mondiali di Parigi 2023. Premio speciale anche a Alessio Pernazza (come responsabile nazionale dello Csen per la cinofilia da soccorso) e Daniele Giacomelli, allenatore dei Vigili del Fuoco "Boni" di Grosseto nel nuoto salvamento. Le benemerenze assegnate dal Coni nazionale in riferimento all’anno 2021 sono andate a a Giuliana Tenucci (Fid), Compagnia arcieri Gherardo Leonardo d’Appiano (Fitarco), Davide Banini (Sport rotellistici), Chiara Pagliarin (Armi Sportive), Odin Antonino Urso (Golf). Le benemerenze assegnate dal Coni Provinciale in riferimento al 2023 come miglior atleta Categoria Giovani sono andate a Jonathan Pisano (Fight Gym Grosseto), Matteo Bilisari (Compagnia Arceri Grosseto), Ginevra Landi (Compagnia Arceri Grosseto), Ilaria Tognozzi (Compagnia Maremmana Arceri), Mattia Bartolini (Atletica Grosseto Banca Tema), Giorgia Fiori(Cus Albinia), Gabriel Boschi (Dance Accademy), Giorgia Mastrandrea (Dance Accademy), Maristella Marcucci (Artistica Grosseto), Linda di Clemente (Artistica Grosseto), Thomas Poggiaroni (Artistica Grosseto), Maxime Folgori (Pattinaggio Artistico Libertas Grosseto),Tommaso Mancini (Robert Dance), Agnese Quinti , Samuele Battistini, Adele Pietrucci, Giulio Viggiani, Sara Renaioli (Rosso Amaranto). Come migliore atleta categoria Master sono stati premiati Sandra Franceschini (Track&Field Master Grosseto), Claudio Nottolini (Track&Field Master Grosseto), Federico Fedi (Atletica Grosseto Banca Tema), Maurizio Agnoletti (partecipazione alla corsa di 330km e 27 mila metri di dislivelli "tor de geants), Renzo Benelli(Dance Academy), Erica Vannini(Dance Academy), Sergente Maggiore Maurizio Finelli (4° Stormo Aeronautica), Luogotenente Giuseppe Acampa (4Stormo Aeronautica), Fabrizio Menghetti (Circolo Velico Castiglione della Pescaia). Premiati come miglior atleti: Michel Carlini( Odiseea 2001), Elisa Morganti(Odissea 2001), Diana Moraru (Atletica Grosseto Banca Tema e Primo Graduato Marianna Di Carlo (Reggimento Savoia Cavalleria). Premio Miglior società assegnato alla Lega Navale Italiana Sezione Follonica, Club Subacqueo Grossetano, Società Nuoto Grosseto, Circolo Tennis Grosseto, "Massimo" Boni Vigili del Fuoco, Gao Brinella Gruppo Atleti Orbetello, Atlante Grosseto. Premiata Rossella Marconi (Ginnastica Grifone) con un premio alla carriera e passione sportiva. Due attestati per la partecipazione al Trofeo Coni consegnati a Vittoria Cappuccini (Compagnia Maremmana Arcieri) e Alice Mengozzi (Lega Navale Follonica).

Maria Vittoria Gaviano