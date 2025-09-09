Uisp Day Carpi, una domenica a tutto sport

Presentata ieri in Comune a Carpi la seconda edizione di ’Uisp Day’, la giornata pensata da Uisp Modena per promuovere lo sport e la socialità attraverso il proprio slogan #sportpertutti, che si svolgerà in questo 2025 in piazza Martiri domenica 14 settembre. Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno al parco Novi Sad di Modena, il grande evento Uisp si sposta a Carpi per una domenica di festa, solidarietà, riflessione a tutto tondo, ospitata e sostenuta dal Comune.

Per tutta la giornata del 14 settembre, dalle 10 alle 19, il cuore della città si colorerà di decine di attività coi due vertici della piazza che saranno gli ‘hot spot’ della manifestazione: da un lato la gara Fidal di salto con l’asta, con atleti di livello internazionale a sfidarsi con lo scenografico sfondo del Duomo appena dietro la pedana; dall’altro, di fronte al Teatro Comunale, il palco per le attività di danza e per i momenti di approfondimento e di saluti istituzionali. In mezzo decine di attività sportive organizzate da Uisp Modena e dal Cip, Comitato Paralimpico Italiano, partner dell’iniziativa con le sue postazioni.

Tra le attività: ciclismo (’Na pedaleda a la francesa’ nel territorio comunale con partenza alle 9:30 in piazza) e spinning (con raccolta fondi a favore dei progetti di Uisp Modena Solidarietà), badminton, volley, tennis, ginnastica artistica, discipline orientali, danza aerea e danza, poi ancora golf, basket, calcio, una parete di arrampicata, ping pong; le attività promosse dal Cip come subbuteo, bocce, freccette, tiro con l’arco, l’attività di Play Park per i più piccoli a cura di World Child per tutto il giorno, i percorsi cittadini delle camminate del Progetto Benessere e, alle 11.30, un momento di talk sul tema ’fatica’ con gli atleti paralimpici del comitato Cip Emilia-Romagna.

Uisp Day è stato presentato ieri dalla vice sindaca e assessora allo Sport del Comune di Carpi Mariella Lugli, Vera Tavoni, presidente di Uisp Modena, Melania Di Nardo, responsabile dell’evento, Dimes Corradi, presidente della Consulta comunale Sport e Benessere, Mirko Dal Pozzo, direttore di Sinergas che sostiene la manifestazione. "Un onore e un piacere organizzare la seconda edizione di Uisp Day nella magnifica cornice di piazza Martiri a Carpi – il commento di Vera Tavoni –. Occasione per mostrare ai cittadini cosa voglia dire davvero per noi il concetto di #sportpertutti". "L’attività sportiva – ha affermato la vice-sindaca Mariella Lugli – è fondamentale per la nostra città e società. Un modo per creare relazioni e inclusione".

Oltre al patrocinio del Comune di Carpi e alla collaborazione col Cip, sono partner dell’iniziativa Sinergas e Aimag, Coop Alleanza 3.0, Cmb, Forniture e Stampe, Abitcoop, Decathlon, Croce Rossa Italiana.