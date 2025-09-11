Uisp Day "Lo sport per tutti in piazza a Carpi"

Sarà una giornata di sport, festa, ma anche di temi importanti e di riflessione la seconda edizione di Uisp Day, che dopo il successo del 2024 a Modena domenica prossima sbarca a Carpi "in un contesto meraviglioso" come spiega la presidente Uisp Modena Vera Tavoni. Oltre 20 postazioni sportive, alcune in collaborazione col Cip, il fiore all’occhiello di una gara internazionale omologata di salto con l’asta con le ‘quinte’ del Duomo e del Castello dei Pio a fare da scenografia, un momento di approfondimento con alcuni tra i migliori atleti paralimpici della regione. "L’anno scorso abbiamo avuto numeri impressionanti, speriamo di ripeterli quest’anno" racconta appunto Vera Tavoni.

Vera Tavoni, ci racconta come è nata l’idea di Uisp Day?

"Dopo un periodo difficile dovuto a diversi fattori, tra cui il Covid, abbamo ritrovato le energie e la forza ideale per un grande evento. Una spinta derivante anche e soprattutto da uno staff propositivo e riorganizzato che ha messo in piedi lo scorso anno un evento il cui successo di presenze e di partecipazione ha sorpreso anche noi. Oltre 5mila persone al Parco Novi Sad, tantissimi giovani e meno giovani con abilità e passioni diverse hanno fatto capire alla città qual è il nostro concetto di sport per tutti".

Come mai avete scelto Carpi in questo 2025?

"Uisp Day vuole essere un progetto itinerante, il nostro comitato coinvolge tutta la provincia, non solo la città di Modena. Abbiamo impianti sportivi in gestione su diversi comuni, un radicamento associativo che abbraccia i nostri territori da nord a sud. In questo contesto Carpi è uno dei poli principali delle nostre attività. La risposta e la disponibilità del Comune, che ci ha messo a disposizione la meravigliosa Piazza Martiri, sono stati immediati, idem le risposte delle società sportive carpigiane".

Che messaggi volete trasmettere con questa manifestazione?

"Un messaggio di inclusione: il nostro sport è per tutti. Dall’altro lato però il concetto stesso di ‘inclusione’ mi piacerebbe venisse superato. Chi include chi? Di fatto lo sport è un’entità unica, per noi aperta a tutti e praticabile da tutti. Senza barriere, senza ostacoli, senza discriminazioni. Appunto #sportpertutti".

Quindi nel 2026 vi rivedremo in qualche piazza?

"Terminato questo Uisp Day, già da lunedì 15 settembre ci metteremo al lavoro per studiare la prossima location".

Lei è stata rieletta presidente soltanto pochi mesi fa: con quali programmi?

"Uisp deve avere la capacità di reinventarsi, senza rimanere ancorata soltanto ai soliti schemi sportivi di campionati o premiazioni, ma progettando nuove strutture e nuove idee: in questo senso abbiamo una nuova gestione dei settori di attività sportiva che volge lo sguardo ai giovani: giovani che non devono per forza sempre confrontarsi con l’ansia del risultato, ma possono vivere uno sport più sano, libero e di comunità, rispondendo così anche alle difficoltà che sono alla base del fenomeno dell’abbandono sportivo. Poi vogliamo fornire sempre più servizi ’chiavi in mano’ alle società e ai soci. Infine Investire sulla formazione dei gruppi dirigenti delle polisportive e società sportive. Progettare può essere la nostra nuova parola d’ordine. Con fantasia e coraggio".

Quali altri eventi Uisp ci consiglia di seguire per la stagione 2025/26?

"Abbiamo eventi dall’alto valore simbolico: Donne in Corsa, la nostra manifestazione podistica dedicata a tutte le donne per l’8 marzo che si lega anche a tutte le attività contro la violenza sulle donne in un calendario e una progettualità sempre in divenire. ’Ottobre Rosa’ nella bassa. Quest’anno Uisp ha concentrato molte delle sue forze sulle periferie della città, da ’Immagina Città Meticce’, progetto inclusivo e multisport che riguarda il Parco XXII Aprile, fino a ’Fermata Molza’, progetto del Comune sul Parco Novi Sad. Infine i progetti in collaborazione con l’Ausl su disabilità e neuropsichiatria infantile che coprono tutta la provincia: Ludico, per la zona appenninica, o Attivamente Sport nel distretto ceramico".