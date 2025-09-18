Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere

Un prologo di grande successo, anche oltre le aspettative, quello di Uisp Day domenica 14 settembre a Carpi: un’occasione per presentare le tantissime attività e occasioni che Uisp Modena propone sul territorio provinciale coi suoi sport ma anche coi suoi tanti progetti di inclusività, di abbattimento di barriere psicologiche e architettoniche. Oltre 6mile persone, da bambini ad anziani, hanno presenziato in Piazza Martiri al metaforico fischio d’inizio di una stagione sportiva di sport per tutti che ora entra nel vivo con oltre 10 discipline sportive tra pallavolo, tennis, ciclismo, atletica leggera e podismo, danza, discipline orientali, pattinaggio, ginnastica, calcio, biliardo.

Presentazione calcio. Oggi, allo Sport Village 161, sarà tolto il velo alla stagione 2025/2026 di calcio Uisp: una stagione di rilancio che vede il settore di attività più storico dell’ente di promozione sportiva presentare un nuovissimo campionato femminile di calcio a 5, con ben 10 squadre al via. Accanto a esso il ’classico’ calcio a 11 adulti diviso in due categorie con 64 squadre complessive e un torneo di calcio a 7 che quest’anno ha raccolto 16 adesioni, con le squadre che saranno divise in due gironi. Infine il torneo giovanile ’Vallerini’ che inizierà a novembre.

Piscine in tutta la provincia. Le società partecipate Uisp Modena, ovvero Dogali srl ssd in città e Wesport in provincia, gestiscono tantissimi impianti natatori che hanno iniziato i loro corsi invernali proprio in questa settimana: alle Dogali la Scuola Nuoto è aperta a tutte le età a partire dai 3 mesi fino all’agonismo, mentre sono attivi corsi di fitness così come il nuoto libero o il pilates. Wesport gestisce invece la piscina Corassori che ha corsi di nuoto similari, dai 3 mesi fino ai ragazzi e agli adulti, con anche acquagym e acqua relax. Infine le piscine invernali in provincia: la Darsena di Bomporto con corso di acquticità, nuoto e fitness per tutti i gusti, e le Piscine Agua Center di San Felice sul Panaro, con corsi di nuoto, tutti i tipi di acqua fitness, dalla ginnastica dolce al fitness con gli attrezzi, per arrivare al nuoto sincronizzato.

Progetto Benessere. Infine il fiore all’occhiello delle attività dirette Uisp Modena (per info [email protected]), rivolte soprattutto alla terza età ma non solo: il Progetto Benessere che include ginnastica dolce e posturale a Modena, Carpi, Limidi di Soliera, i corsi di yoga e total body a Camposanto, corsi di fitness a Medolla, San Prospero, infine il nordic walking al Parco Ferrari e in altri parchi cittadini, la ginnastica metabolica al Parco Amendola, i 4 Passi per la Salute sempre nei parchi cittadini e i percorsi di ginnastica a domicilio per tutti i gusti.