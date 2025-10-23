Uisp Oltre 368 podisti alla ’Corriperloro’

Una giornata di sole splendida ha accolto sabato scorso i 368 podisti, divisi tra corridori ‘veri’, famiglie e bambini che hanno colorato l’edizione 2025 della ’Corriperloro’, l’appuntamento che Uisp Modena e Comune di Maranello organizzano ogni anno allo scopo di raccogliere fondi per i progetti di solidarietà internazionale in Brasile di Uisp Modena Solidarietà, l’organizzazione di volontariato che si occupa di cooperazione per conto di Uisp.

Sono stati oltre 600 gli euro raccolti grazie all’iscrizione solidale dei partecipanti, fondi che serviranno sia per l’attività sportiva di karate del progetto ’Indo Juntos’ a Rio de Janeiro, che tutte le settimane fa fare sport ai bambini del quartiere disagiato di Vila Mimosa, sia al centro per persone con disabilità ’Mamae Margarida’ a Sao Gabriel da Cachoeira, dove Uisp ha stretto un partenariato con la diocesi locale, aiutando operatori e ragazzi nelle attività quotidiane. A metà novembre tre volontarie partiranno alla volta del Brasile proprio per affiancare gli operatori di questo centro per disabili nel pieno dell’Amazzonia.

Alla fine del percorso (5,5 km il breve, 7,8 km il lungo) premi alla società podistica più numerosa (Cittanova con 48 iscritti), alla classe più numerosa (la 3F della scuola primaria ’Stradi’ con ben 9 partecipanti) e ai due giovani più veloci sul tracciato. Alla presenza del sindaco di Maranello Luigi Zironi, dell’assessore allo sport Juri Fontana (che ha anche partecipato alla podistica), della presidente Uisp Modena Vera Tavoni e del presidente di Uisp Modena Solidarietà Paolo Belluzzi si è dato poi l’appuntamento al 2026. "Un successo che ci riempie di orgoglio e che aiuterà tanti bambini e ragazzi a costruirsi un futuro più sereno" hanno dichiarato gli organizzatori all’unisono.

Podismo non stop. Il settore atletica e podismo Uisp Modena è da sempre uno dei più attivi, non solo perché è nel board della Corrimutina (quest’anno programmata domenica 9 novembre), ma perché organizza un calendario fitto di eventi podistici e di trail. In questo fine 2025 si riparte da domenica con la ’Corricittanova’ e la 2° tappa del circuito regionale ‘Corrigiovani’ a Spilamberto dal nome ‘Kids Run’, poi sabato 22 novembre la ‘Nemmeno con un fiore’ a Campogalliano, il 30 novembre la ‘Corriconcordia’, mentre il 12 dicembre poi sarà la volta della premiazione del partecipatissimo Circuito del Frignano unita alla premiazione dei vincitori Circuito Podistico Modenese. La stagione si chiuderà con le quattro Camminate di Quartiere tra 7 e 28 dicembre. A marzo l’altro grande evento podistico targato Uisp Modena, ‘Donne in corsa’, il percorso in centro storico dedicato alle donne nel giorno della loro festa, l’8 marzo.