Uisp Pattinaggio e ginnastica, che numeri

Dopo l’avvio in grande stile della stagione del calcio, presentata venerdì scorso, è il momento anche per tutte le altre attività sportive Uisp di presentarsi al via di un’annata 2025/2026 che si prospetta ricca di eventi e novità.

GINNASTICA

Tra le discipline sempre all’avanguardia nella proposta agonistica e non agonistica c’è il Settore di Attività Ginnastica, con un bacino d’utenza veramente ampio tra artistica femminile e maschile, ritmica e acrobatica. "Il nostro è un movimento sempre in crescita – commenta Denise Danieli, responsabile del SdA Ginnastiche Uisp Modena – che negli anni ha trovato una sua stabilità organizzativa. Nella stagione 2025/2026 proporremo due eventi della Gara a Tre Prove, che comprende atlete comprese tra 6 e 18 anni, due eventi della Gara di Specialità (con tutti e cinque gli attrezzi), una prova di ginnastica acrobatica, una gara soltanto maschile, e un concentramento a squadre, il cosiddetto Collettivo. Accanto ad alcune di queste gare organizzeremo anche i nostri Percorsi Motori per bimbi e bimbe dai 3 ai 6 anni, perché l’attività di ginnastica artistica parte fin dalla scuola materna. Infine la ginnastica ritmica: due date, con gara a squadre e individuale". Il movimento dell’artistica Uisp Modena è negli anni diventato sempre più ampio: "Alle gare Uisp Modena partecipano anche società da Reggio e Bologna – continua Denise Danieli – a testimonianza di un’organizzazione che trova un consenso trasversale tra le province della regione. Siamo orgogliosi dei nostri numeri". Che numeri? Una mole di oltre 3500 tesserate che partecipano a gare e campionati per 25 società. Intanto è già fissato il primo appuntamento della stagione, 29 e 30 novembre a Sassuolo con la Gara di Specialità e la gara Maschile.

PATTINAGGIO

Dopo il grande successo dei Campionati Nazionali svoltisi al PalaMadiba tra giugno e luglio anche il Pattinaggio Uisp è pronto a ripartire nella nuova stagione, forte di una base associativa che nel 2024/2025 contava 24 società e 1300 tesserati. "Durante l’anno si svolgeranno varie manifestazioni – le parole di Luana Vallone, responsabile del settore – tra cui i Campionati Provinciali in due o più weekend, anche a seconda delle iscrizioni. Quest’anno poi, tra fine gennaio e metà febbraio, si terrà il Trofeo ‘A spasso per Modena su 8 rotelle’, pensato per i singoli su vari livelli. Poi il ‘Trofeo Piccole Stelle’ riprenderà il format dello scorso anno, coinvolgendo i più piccoli". Poi la formazione: "Sì – conclude Vallone – perché stiamo pensando a un corso ‘aiuto allenatore’ per far approcciare i nostri atleti adolescenti all’insegnamento tecnico, al fianco dei classici corsi per allenatori e giudici".