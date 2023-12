"Uisp: Poggibonsi Vice Campione Italiano, Quartetto Halley sul Podio Nazionale"

Vice campione italiano Uisp, il settore pattinaggio dell’Unione polisportiva poggibonsese. Il 2023 per la società si conclude a livello agonistico con un altro importante risultato. Il quartetto Halley, dopo il decimo posto al campionato italiano di federazione nel mese di marzo, ha ottenuto a Mantova un prestigioso alloro: un podio nazionale nella manifestazione Uisp. Le quattro ragazze, Viola Casucci, Margherita Nidiaci, Deanna Carletti e Giulia Papaccioli (nella foto), allenate da Chiara Biagiotti ed Elena Biagiotti, hanno portato in gara il loro nuovo programma dal titolo ‘Il lato oscuro del mare’ e nonostante fosse la prima volta che lo eseguivano sono riuscite a ottenere il miglior punteggio tecnico di tutte le categorie in competizione. Le allenatrici del settore pattinaggio Upp si ritengono orgogliose e soddisfatte del lavoro svolto in questa stagione agonistica. Le ragazze hanno infatti dimostrato maturità nel pattinaggio ed evidenziato progressivi miglioramenti in ogni gara da loro disputata. Adesso in calendario sono da tenere presenti i campionati di federazione: l’obiettivo della società e del gruppo è la qualificazione per gli italiani. Un in bocca al lupo anche all’altro quartetto della Upp, Ares, composto da Gaia Borri, Matilde Badii, Matilda Pacini e Lucrezia Noli, loro stesse di scena a Mantova ai campionati tricolori Uisp. Una categoria assai impegnativa e comunque il quartetto Ares dell’Unione polisportiva poggibonsese si è aggiudicato la dodicesima posizione nazionale.