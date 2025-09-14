Uisp, ripartono tutti i corsi: "Prezzi rimasti invariati"

Un’offerta sempre più capillare a costi contenuti. È tutto pronto al Comitato Uisp Empoli-Valdelsa per un’altra stagione di corsi. Da domani bambini, giovani, adulti e anziani potranno tornare a fare attività fisica con i circa 20 operatori del Comitato di via Basilicata. "I prezzi dei nostri corsi sono rimasti invariati per scelta – esordisce la presidente, Arianna Poggi (nella foto a destra) –, proprio per rendere la nostra attività accessibile a tutti, così come la dislocazione in più strutture in tutto il circondario empolese-valdelsa delle nostre lezioni, in modo da permettere a più persone possibili di praticare sport vicino casa".

Il settore che va per la maggiore è quello dei corsi Afa, l’attività fisica adattata, studiata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età. "L’anno scorso abbiamo avuto circa 1000 iscritti e anche quest’anno il corso della mattina al Pala Aramini è già pieno ancor prima di cominciare – prosegue Poggi –. L’attività verrà svolta in 26 strutture tra palestre delle scuole, circoli arci e sedi di associazioni in sei comuni del circondario: Empoli, Cerreto Guidi, Vinci, Montelupo, Capraia e Limite e Montespertoli".

Per i più piccoli saranno invece a disposizione due proposte: "Crescere in movimento" e "A tutto sport". La prima è un’attività ludico-motoria pensata per la fascia di età 3-5 anni. La seconda, invece, è rivolta ai bambini di età compresa tra 5 e 8 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i corsi si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 al Pala Aramini.

Per quanto riguarda il fitness saranno attivati 8 corsi Pilates tra Pala Aramini, Misericordia di Capraia e Casa del Popolo di Avane. "La grande richiesta ci ha spinto ad aumentare l’offerta – spiega ancora la presidente –. Inoltre abbiamo confermato il corso di FitGag, così come quello di Fitness in Cammino, entrambi al Pala Aramini in orario serale. Due le proposte anche per i balli di gruppo Caraibici, una al palazzetto di Empoli e l’altra alla Casa del Popolo di Avane, con i quali vogliamo favorire anche la socialità".

"Il tema scelto quest’anno per le attività extra è quello della pace – conclude Poggi – ed è già esaurito, per esempio, il pullman per la camminata Perugia-Assisi del 12 ottobre. Infine, è in cantiere un progetto di inclusione attraverso la pallavolo, per ragazzi con deficit intellettuali o fisici". Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.uisp.it/empoli o recarsi negli uffici di via Basilicata a Empoli.

Simone Cioni