Uisp, sport per il sociale. Dal XXII aprile all’autodifesa

Negli ultimi anni la parte progettuale sta diventando sempre più importante per un ente come la Uisp che vuole non solo proporre sport e sani stili di vita ma essere in prima fila a livello sociale e urbano. In questo autunno sono soprattutto due i progetti in vetrina.

Immagina città meticce. Il progetto ‘urban’ che coinvolge Crocetta e Novi Sad, vedrà la sua giornata inaugurale sabato 11 ottobre proprio al Parco XXII Aprile: un pomeriggio tra parkour, hip hop e breaking, dj, danza per tutti, calcio a 5, attività per i più piccoli e writers che coloreranno tutte le aree del parco e anche la Polisportiva Villa d’Oro con lo skateboard. Il tutto dalle 15:30 alle 17:30 circa. "Il progetto nasce dal nostro focus recente sulla cultura cosiddetta ‘urban’ e dalle nostre ricerche – racconta Paolo Belluzzi, responsabile progetti Uisp –. Incrociando le esperienze sul territorio del Parco XXII Aprile e sfruttando le possibilità che sugli urban sport può dare il Parco Novi Sad abbiamo ideato ‘Immagina Città Meticce’, mettendo insieme le attività di Ceis, Modena Skateboard School alla Villa d’oro, la stessa polisportiva di via del Lancillotto e le attività della scuola di danza La Fenice, assieme ad altre realtà sportive e non del territorio. Di cosa parliamo? Intanto di coinvolgere giovani e poi di figure tecniche che possano indirizzare questi giovani verso discipline ‘di strada’ che possono diventare più sportive". Il tutto in un contesto particolare: "Sì, nel senso che il quartiere Crocetta o la zona attorno al Novi Sad sono spesso additate come zone degradate – continua Belluzzi –. In realtà sono zone in cui attivare i giovani è una sfida anche più stimolante rispetto ad altri quartieri". Una sfida che può costruire ponti: "Vogliamo creare dei presidi attraverso arte e sport – le parole della coordinatrice Serena Mignano –. La sicurezza non si fa con la forza fisica, ma con quella delle idee".

ComeTe. Il progetto ComeTe invece è di fatto la terza puntata di un’idea nata nel 2023 che propone a un pubblico prettamente femminile un corso di autodifesa e non solo. La partenza è prevista alla palestra Metagym sabato 8 novembre, con corsi aperti a tutti (iscrizioni su uispmodena.it) fino al 20 dicembre: "Si tratta di sei lezioni pratiche in tutto – racconta la responsabile Fabia Giordano – che si inseriscono all’interno del mese di contrasto alla violenza sulle donne, un impegno che Uisp Modena condivide e promuove da sempre con le sue iniziative legate alle società sportive e alla diffusione più capillare possibile dei messaggi contro la violenza". Sfida che gode dell’appoggio di Donne e Giustizia, Siulp e del patrocinio del Comune, con l’aiuto di Coop Alleanza 3.0.