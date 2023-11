Ultima chiamata Un derby che vale doppio

Derby in tono minore, almeno sugli spalti, fra Prato e Pistoiese. I gruppi organizzati di tifosi arancioni non saranno presenti in polemica con la capienza ridotta a soltanto 100 spettatori ospiti e anche i tifosi biancazzurri, tramite un comunicato stampa della Curva Ferrovia Matteo Ventisette, hanno preannunciato che non ci saranno coreografie e striscioni nella curva locale. "Siamo molto vicini a tutta la Toscana colpita e a chi ancora vive il dramma di aver perso molto, se non tutto. Purtroppo, oltre alla causa che tutti conoscono, che ha fatto piangere i morti e che ancora flagella molte famiglie di nostri concittadini, siamo venuti a conoscenza anche di una problematica che riguarda il Lungobisenzio e che si ripercuote su noi tifosi. Un derby senza la tifoseria ospite non è la stessa cosa per noi Ultras, ma va a discapito di tutto lo spettacolo che poteva esserci. Capiamo bene la loro scelta e anche noi avremmo fatto lo stesso se avessimo dovuto scegliere 100 dei nostri". E poi una stoccata all’amministrazione: "Non capiamo come la capienza possa essere stata ridotta da quest’anno, visto che lo stadio è nella stessa situazione della passata stagione. La nostra speranza è che venga presa il prima possibile in mano questa situazione e soprattutto che venga risolta". Tornando a parlare di campo, quello di stasera sa un po’ di ultimo treno per il Prato di Novelli, che deve assolutamente ritrovare la vittoria per allontanarsi dalla zona play out e raggiungere gli arancioni a quota 15 punti. "Dobbiamo finalizzare e concretizzare meglio le occasioni che creiamo e avere più attenzione nei piccoli dettagli che alla fine determinano le partite. E’ una partita che fornisce tantissimi stimoli – commenta il tecnico Raffaele Novelli –. Servirà una partita intensa sotto l’aspetto mentale e fisico. Deve essere un piacere poter giocare questo derby e andare a cercare quella determinazione che ci deve consentire di ripartire e di uscire da un periodo non esaltante, se si guarda soltanto ai punti portati a casa. A volte dobbiamo essere meno belli e più concreti. La prestazione, che c’è sempre stata, non basta". Assenti quasi sicuri nelle fila pratesi Gori e Monticone. Il resto della rosa è a disposizione. Nel 4-3-3 abituale dei biancazzurri Fogli in porta. Difesa a quattro con Stickler (o Vitale), Angeli, De Pace, Casucci (o Lambiase). A centrocampo Trovade, Cela e Gemignani, con Piccoli pronto a subentrare. In avanti uno fra Addiego Mobilio e Marangon, con Tedesco e Oliverio.

L.M.