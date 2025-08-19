Ultimate frisbee: i ragazzi delle Due Torri protagonisti all’Europeo. Spinella, Laffi e Cece: solo oro per Bologna

Le nazionali italiane di ultimate frisbee, a forte trazione bolognese, protagoniste a Trnava, in Slovacchia, dove si è celebrato il campionato d’Europa. Arrivano due medaglie d’oro per le ragazze e i ragazzi e il bronzo per il mixed. Il giusto premio, per l’Italia e le Due Torri, di un percorso iniziato a novembre dello scorso anno. Raduni, test e selezioni fino ad arrivare a gruppi di 25-26 ragazzi che hanno finito per raggiungere una bella alchimia.

Tempo di medaglie e di riscatti. Le ragazze si impongono all’Universe Point (una sorta di tiebreak per il frisbee) contro la Francia, che si era imposta nell’ultima edizione degli Europei contro le azzurre.

Tempo di rivincite, anche per i ragazzi che, dieci anni dopo, si riscattano contro la rappresentativa tedesca, piegata nettamente 15-11. E il mixed team? Stavolta, in semifinale, sorride proprio la Francia. Ma nella finale di consolazione l’Italia si rialza, batte la Polonia e porta a casa il terzo posto.

In campo maschile i protagonisti sono Beniamino Boni (capitano), Federico Fogli, Giacomo Vandelli Spinella (mvp), Alberto Laffi (mvp), Andrea Sangiorgi, Nicolò Malaguti, Vittorio Emanuele Panizio, Ulisse Giacanelli. Tra le donne c’erano Giorgia Pancotti (capitana), Chiara Cece (mvp) e Matilde Simonazzi (mvp). Nella compagine mixed invece spazio a Iacopo Davoli, Matteo Sironi, Giulio Mascagni, Manuel Bruni (mvp), Mattia Ghelli (mvp) e Anna Garagnani.

Risultati di spessore per una disciplina che, di fatto, ha eletto Bologna come la propria capitale. Grazie all’esempio di giocatori, poi diventati tecnici di spessore, del valore di Davide Morri. Un eterno ragazzo che ha avuto la possibilità di giocare a frisbee anche negli States, portandosi dietro esperienze importanti.