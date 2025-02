Ultramaratona del Conero. Ferrante vince sui 100 km. Maceratesi protagonisti

È stato il 25enne siciliano Dario Pietro Ferrante a trionfare nella quarta edizione dell’Ultramaratona del Conero a Porto Recanati, tagliando il traguardo dei 100 chilometri in 6 ore 41 minuti e 44 secondi. Al secondo posto Lorenzo Lotti dell’Asd Berunners e al terzo Pierpaolo Pio Bovenzi dell’Asd Asi. Tra le donne, è arrivata prima la ceca Petra Pastorova in 7 ore 15 minuti e un secondo. Dietro di lei Serena Natolini che ha gareggiato per l’Esercito e al terzo posto Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord.

Nella 50 chilometri primo posto per Gianluca Proietto (Trail Running Torino) con il tempo di 3 ore e due secondi, che ha preceduto Alessio Milani (Fincantieri Atl.Monfalcone) e Cristian Ghiglietti (Sandadele). Alla croata Maja Urban (Ak Maksimir) è andata la prova femminile in 3 ore 49 minuti e un secondo, davanti a Elisa Tosi e a Elisa Cesetti (Porto San Giorgio Runners).

La 30 chilometri ha premiato Enrico Bartolotti (Liferunner) che in un’ora 43 minuti e 31 secondi ha avuto ragione di Giorgio Lampa (Space Running) e di Luca Antonelli (Cus Camerino). Denise Tappatà (Sef Stamura) ha colto la terza vittoria nella prova, in 2 ore 7 minuti 10 secondi, precedendo Francesca De Sanctis (Alteratl.Locorotondo) e Michela Barberini (Winner Foligno).

Nella 10 chilometri successo per Giacomo Forconi (Space Running) che in 32’14“ ha prevalso su Marco Ercoli (Avis Castel S.Pietro) e Giovanni Cacciamani (Atl.Cingoli). In campo femminile prima Francesca Calvauna (Gran Sasso Teramo) in 35’33“, alle sue spalle Linda Giorgi (Avis Perugia) e Francesca Bravi (Grottini Team).

"Sono felicissimo – ha detto il vincitore Ferrante – perché era la mia prima ultramaratona, si è corso davvero bene. Sono rimasto impressionato dall’organizzazione che ha rasentato la perfezione. Il clima che si respira è davvero unico, musica dappertutto".

Alla premiazione hanno partecipato Andrea Michelini ed Emanuele Pepa, sindaci di Porto Recanati e Recanati, insieme con la senatrice portorecanatese Elena Leonardi, il presidente regionale Fidal Fabio Romagnoli, ai consigliere federali Fidal Simone Rocchetti e Matteo Redolfi e ai vertici del main sponsor Amazing Thailand.