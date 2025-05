ULTRAMARATONA. Sansoni vince la "Bisenzio Race»

Un bel successo per la seconda edizione della Bisenzio Race, gara di ‘ultramaratona’ che ha visto i partecipanti correre per otto ore lungo i percorsi disegnati sulle sponde del fiume Bisenzio. I primi tre classificati al maschile sono stati Matteo Sansoni (Us Nave) davanti a Leonardo Castro (Gs Maiano) e Simone Innocenti (Asd Prato Promozione), mentre al femminile Ilaria Masiello (Gp La Stanca Valenzatico) ha conquistato il successo davanti a Luisa Betti e Chiara Esterasi (Hitachi Pistoia). Nelle altre categorie le cose sono andate così: tra le assolute vittoria di Oriana Andini, tra le veterane di Francesca Lombardo, categoria argento di Cristina Terenziani e categoria oro di Marcella Barzagli. Nel maschile vincitore assoluto Federico Poli, tra i veterani Lorenzo Fedi, tra gli argento Mimmo Caraccioli e tra gli oro il supermaratoneta Leandro Giorgio Pelagalli. "Hanno gareggiato atleti supermaratoneti da tutta Italia – spiega Antonio Spichetti, ideatore della corsa – Tanti sono stati i volontari lungo il percorso e un grazie va al loro, agli addetti al bocciodromo di viale Montegrappa, all’assistenza della Misericordia e ai partner che ci supportano".

M. M.