Un anno di eventi con Scherma Pistoia 1894. "Pistoia e Montecatini le città della scherma»

Pistoia e Montecatini città della scherma: non più solo un’affermazione ma un vero e proprio appuntamento da non perdere. La concomitanza di quattro importanti manifestazioni nel corso dei prossimi mesi ha infatti portato la società Scherma Pistoia 1894 a riunire le competizioni in unico evento, denominato per l’appunto "Le città della Scherma – Un anno di gare a Pistoia e Montecatini". Le gare, che prevederanno un afflusso di circa mille atleti, vedranno sfidarsi moltissime categorie, dagli Under 14 ai veterani, per un programma ricco di emozioni e di competizione ad alti livelli. "Un ringraziamento va alle amministrazioni delle due città – sottolinea il presidente della Scherma Pistoia 1894 Luca Magni – che hanno mostrato grandissima disponibilità e voglia di mostrare la scherma con gare così prestigiose". Soddisfazioni anche da parte degli assessori comunali di Pistoia e Montecatini, rispettivamente Alessandro Sabella e Alessandra Bartolozzi: "Una formula simile è intrigante e porterà benefici a tutti – dice Sabella", mentre Bartolozzi sottolinea come "La città di Montecatini sarà pronta ad accogliere famiglie ed atleti nel migliore dei modi". Il programma dell’evento si è aperto nel weekend scorso al PalaVinci di Montecatini con le gare Master di spada, valide per il Memorial "Stefano Ferrari". La prossima tappa sarà il fine settimana del 6-7 gennaio a Pistoia: prima ci sarà il Trofeo del Sabato, gara individuale assoluta di spada, poi il Trofeo Nazionale "Lui & Lei", gara a coppie che, grazie al patrocinio della Fondazione Carlo Collodi, è stata denominata "Pinocchio e la Fata". Il trofeo del sabato sarà intitolato alla memoria di Irene Biagioni, giovane schermitrice pistoiese venuta a mancare nel 2020. L’ultima tappa sarà invece al PalaTerme di Montecatini il 16 e il 17 marzo. In tale occasione si terrà la prova interregionale under 14, per le discipline del fioretto e della sciabola, a cui dovrebbero prendere oltre 400 atleti. La gara sarà in memoria di Edoardo Rotella, il piccolo angelo della Scherma Pistoia.

Michele Flori