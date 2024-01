Un anno indimenticabile: "L’atletica che vogliamo"

Lo sguardo è sempre rivolto al futuro e a quello che sarà, ma anche ricordare quello che è stato fatto, non fa male. Nello scorso weekend, all’auditorium BCC Milano di Carugate, è andata in scena la festa dell’atletica lombarda che ha celebrato la stagione agonistica 2023. Un anno sicuramente non facile da scordare con 95 titoli italiani, 125 presenze nelle varie Nazionali e 33 scudetti per club a conferma della bonta del lavoro svolto da tecnici e atleti della nostra regione.

Non finisce qui, a tutto questo si aggiungono i risultati delle staffette: le società lombarde hanno portato a casa tutti i titoli disponibili. Inoltre, sono state erogate, all’interno del Progetto Talento, 90 borse di studio da 113.400 euro per gli atleti più meritevoli.

Più che soddisfatto il numero uno della Fidal Lombardia, Gianni Mauri che ha fatto gli onori di casa. "Il nostro sentimento è quello di costruire ponti di amicizia e di valori, questa è l’atletica che vogliamo: un’atletica e una federazione vicine ai territori e alle società, un’atletica di condivisione, anche parlando di regolamenti. Vi volevo ringraziare per questi otto anni, ma il ricambio c’è: abbiamo la fortuna di avere una bella classe dirigenziale, istituzioni che ci sono vicine, tecnici di competenza e passione e ragazzi-atleti meravigliosi. Le cifre e i risultati dell’atletica lombarda sono il frutto del vostro lavoro". Mauri ha infatti reso noto che il vicepresidente Luca Barzaghi si candiderà per la presidenza.

Tanti poi i premi consegnati, alle società, allenatori e atleti. Tra quelli speciali, menzione per “Una vita per l’atletica“, alla memoria di Enzo Campi (presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia per tre mandati e vicepresidente FIDAL nazionale dal 1988 al 1992, scomparso lo scorso 24 luglio) e di Luigi Cochetti (coach dei lanci, mancato il 22 ottobre 2023).

Riconoscimento importante pure per la coach Daniela Frasani che ha contribuito alla medaglia d’argento europeo Under 20 nel salto in alto di Edoardo Stronati. Premiati poi i dirigenti Stefano Martinelli ed Ezio Tengattini, rispettivamente direttore tecnico dell’Atletica Brescia 1950 cinque volte consecutive campione d’Italia Assoluta femminile e presidente dell’Atletica Paratico vincitrice di cinque scudetti nei Campionati di Società Master.

Celebrato a dovere il tecnico lombardo Giorgio Rondelli (nella foto con Gianni Mauri), eccellenza meneghina, insignito quest’anno con l’Ambrogino d’oro, che ha ricevuto la Quercia di III Grado (massimo livello per un allenatore). Tra le società brillano i successi della Bracco Atletica, trionfatrice della Supercoppa femminile e di altri sei titoli. Tra gli atleti riconoscimento e applausi ad Alessandra Bonora proprio della Bracco, che ha preso parte ai Mondiali di Budapest così come la marciatrice Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).