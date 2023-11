Un empolese sul podio mondiale di padel. Vittoria Giraldi di bronzo in Paraguay

Un’altra medaglia di Bronzo è appesa nella bacheca personale di Vittoria Giraldi, ’stellina’ del Padel Villanuova. Dopo quella conquistata agli Europei di Valencia, in Spagna, lo scorso anno adesso è infatti arrivata anche quella mondiale. L’impresa all’Italia è riuscita nei recenti campionati iridati giovanili di padel andati in scena in Paraguay. Nazionale azzurra che annoverava, appunto, tra le convocate anche la giovane empolese che con la spedizione azzurra era già stata protagonista anche ai Mondiali in Messico del 2021, dove però la selezione italiana finì ai piedi del podio. Stavolta, invece, le rappresentanti del nostro paese ci sono salite, grazie anche alle prestazioni esemplari di Vittoria Giraldi, che insieme alla compagnia Matilde Minelli di Perugia, ha saputo vincere tutti gli incontri disputati. Una coppia molto affiatata che quest’anno aveva già vinto i Nazionali Under 14, oltre ai tornei Fip Promises in Olanda, ad Ancona e a Novara. "Mettersi di nuovo al collo la medaglia di bronzo, dopo quella conquistata agli europei spagnoli è stata davvero un’emozione forte, unica e rara – esordisce Vittoria Giraldi – Siamo molto soddisfatti perché abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ossia quello di giungere dietro alle potenze Spagna e Argentina".

Enfant prodige del Padel Club Villanuova - Empoli, dove è cresciuta agli ordini del maestro e direttore tecnico Leonardo Borselli e di Fabricio Cattaneo, esprime tutta la sua gioia per la bella esperienza vissuta. "Sono molto orgogliosa di aver vinto tutti gli incontri diretti della mia categoria Under 14 – conclude la giovane atleta – e ringrazio Sara Celata e Martin Pereyra per avermi dato l’opportunità di vestire nuovamente la maglia della nazionale azzurra". Per l’Italia si tratta della prima storica medaglia nei Fip Juniors World Padel Championships ed è stata conquistata con la decisiva vittoria per 2-1 nella ’finalina’ contro la Svezia, dopo essersi arrese onorevolmente in semifinale alla corazzata spagnola.

Simone Cioni