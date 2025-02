Un fine settimana di gare a san zeno. La carica dei 600 all’Arezzo Equestrian Centre aspettando il Toscana Tour

Numeri da record per il concorso di salto ostacoli nazionale in corso fino a domenica all’Arezzo Equestrian Centre. Oltre 600 binomi parteciperanno alle varie categorie dai giovanissimi con i pony fino ai cavalieri più esperti in sella a quotati cavalli. E molti big dell’equitazione si sono iscritti a questo concorso per testare il terreno e per preparare i cavalli al Toscana Tour, l’evento internazionale che si terrà dal 6 marzo al 13 aprile a San Zeno. "E già si comincia a respirare aria di questa importante sfida - dice Riccardo Boricchi patron dell’Equestrian Centre - Avere in gara in un concorso nazionale di salto ostacoli oltre 600 cavalli è un traguardo molto importante. Sta a significare che cavalieri e amazzoni apprezzano i nostri impianti. Campi con un fondo eccezionale e una sabbia speciale che garantiscono la massima sicurezza nelle prestazioni sportive anche in caso di condizioni meteo avverse come abbiamo questa settimana".

Un concorso di salto ostacoli con diverse gare ogni giorno e che vede in lizza tanti binomi italiani che si stanno preparando per le sfide ben più importanti del Toscana Tour. L’atteso evento che per cinque settimane vedrà ad Arezzo i migliori cavalieri del panorama mondiale del salto ostacoli. Campioni che ogni anno vengono ad Arezzo per la qualità degli impianti dell’Equestrian Centre, ma anche per godersi le bellezze e le eccellenze gastronomiche della nostra città. Gli scorsi anni ogni settimana si sono sfidati dai 1000 ai 1200 binomi e anche quest’anno con le iscrizioni ancora aperte si prevede un numero importante di concorrenti.

So.Fa.