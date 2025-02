Un forziere pieno di medaglie prestigiose. Accademia judo Fano vince la Coppa Umbria

E’ con un forziere pieno di medaglie che l’Accademia Judo Fano ha lasciato Spello, in provincia di Perugia, dove erano in programma Trofeo Nazionale Memorial "Sesio Fama" e "Coppa Umbria" 2025, ma la società del presidente Umberto Battista si è anche fregiata di un trionfo al Gran Premio delle Cinture Nere di Grisignano di Zozzo (Vicenza). Complessivamente erano ben cinquanta i portacolori fanesi, tra protagonisti ed agonisti, impegnati sui tatami di gara delle tre competizioni, una presenza che conferma, sia in numero che in qualità di prestazioni, il buon lavoro fatto dal club che è cresciuto costantemente in questi anni.

In Umbria sono maturati la vittoria nella "Coppa Umbria" ed un quinto posto nella classifica del "Sesio Fama", prodotto del seguente medagliere diviso per categorie: tra i Bambini A/B oro per Sofia Achitei, Matteo Donati, Leonardo Gravina e Mattia Ordonselli e bronzo per Cloe Orazietti, tra i Fanciulli oro per Giacomo Argenio, Nico Bracalenti, Tommaso Brusciati, Emanuel Erbi, Gisel Ferri, Davide Romitelli, Angelo Santarsieri e Massimo Urani, argento per Paolo Marcantognini, Nicholas Molo, Alessandro Pompili e Daniel Spizzico e bronzo per Owen Nolasco Grullard e Dino Rossini, tra i Ragazzi oro per Luca Argenio, Matias De Pierro, Tomaso Sinapi, Nicolò Spinaci, Giusy Tripodi, Nicola Ugolini, argento per Davide Ambrosini, Alice Romitelli, Lorenzo Zeppi e Maya Zygmunt e bronzo per Gloria Castronovo, Giulia Marcantognini, Matteo Niro e Andrew Nolasco Gullard, tra gli Esordienti A oro per Gioia Morelli ed Amira Torkhani, argento per Umberto Corvino e Fabio Pedata e bronzo per Nicola Ordonselli e tra gli Esordienti B argento per Giada Amasio e Andrei Ivanciuc e bronzo per Lara Melissa Palazzi, tra i Cadetti oro per Filippo Canter ed argento per Michele Morelli.

Nella spedizione dell’Accademia Judo Fano da segnalare inoltre tra gli Esordienti B il quinto posto di Nicolò Mastrogiacomi ed il settimo ex aequo di Fabio Castronovo ed Alessandro Gravina e tra i Cadetti il quinto di Luigi Di Bartolomeo. Sempre allenato da Battista e da Enrico Ridolfi è invece salito sul gradino più alto del podio veneto al Gran Premio delle Cinture Nere Junior-Senior Alessandro Russo, un’affermazione che gli è valsa la promozione a cintura nera 1 Dan, mentre il fratello Antonio si è piazzato in una onorevole quinta posizione. Info. accademiajudofano.it

Beatrice Terenzi