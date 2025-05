Un grande trionfo nel segno della Pumas. I ragazzi dell’under 17 sono campioni d’Italia

Lungomiranza, programmazione e tanta, tanta, passione. Là dove una porta si chiude (la mancata promozione in serie A1 della prima squadra), se ne apre subito un’altra, meravigliosa. La Pumas Ancora Viareggio è campione d’Italia Under 17, ma altri titoli, sempre a livello giovanile, potranno arrivare già nelle prossime settimane. A Seregno è andata in scena l’apoteosi di questa società e del suo mentore, Mirko Bertolucci, che getta sempre il cuore oltre l’ostacolo. Paradigmatico il percorso vissuto dai suoi, per conquistare il titolo; titolo arrivato sempre passando dai rigori, al termine di partite tirarissime. In semifinale era stata vera battaglia nel derbyssimo contro il Forte dei Marmi di Andrea Facchini. Sotto 2-0, per i centri di Frosina e Barsaglini, la Pumas aveva ribaltato tutto con la doppietta di capitan Giovanni Pesavento e gli acuti di Benvenuti e Remedi, per poi subire la rimonta firmata Matteo Facchini. Ai rigori erano stati decisivi i tiri di Pesavento (2) e di Barsaglini, oltre alle parate di Davanzo. Ancora più incredibile la finale contro il Roller Bassano. Partita equilibrata, bloccata, che si trascina sullo 0-0 fino al supplementare. Poi a poco più di 1’ dalla fine lo sfortunato tocco di pattino di Pesavento sembra far precipitare tutto, ma è lì che la proverbiale voglia di non mollare della Pumas viene fuori. Bertolucci manda in pista il 5° uomo, togliendo il portiere, il Bassano resta addirittura in 3, e a 7’’ dalla fine Cupido trova l’1-1. Ai rigori Pesavento e Francesconi non tremano ed il resto lo fa lo straordinario Davanzo che para 4 rigori su 4.

"Un successo incredibile, che farà storia - dice emozionato Bertolucci -. I ragazzi hanno dimostrato grande volontà fino alla fine. Il merito va tutto a loro. A loro che si sono sempre allenati con passione ed abnegazione. Per l’hockey proposto in pista se lo sono meritati. Adesso ci sono altre categorie in cui vogliamo provare a raggiungere il massimo possibile".

Formazione: Davanzo, Remedi, Benvenuti, Cupido, Pesavento, Barsotti, Francesconi, Tonelli, Malfatti, Gilioli.

Onore comunque al Forte dei Marmi che chiude al 4° posto finale, dopo il 3-2 patito dal Sandrigo nella finalina e tanti applausi anche per la Under 11 del Camaiore, di Davide Motaran, che acciuffa uno storico 3°posto con il 5-3 sul Bassano nella finalina.

Sergio Iacopetti