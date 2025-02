Un match di alta classifica. Il Forte ospita il Follonica

Cercare di non pensare al futuro, decisamente incerto e dai colori tendenti al nero, ma concentrarsi sul presente che invece presenta colori accesi, tendenti al rosa. Il Forte dei Marmi affronta stasera al PalaForte il Follonica, in una partita d’alta classifica e che può valere molto in ottica proseguo della stagione. Valere molto perché c’è molta attesa nel vedere come i ragazzi di De Gerone riescano ad arginare i ragazzi del Golfo, autentici spauracchi in questa stagione (sono tre, infatti, le sconfitte su tre testa a testa: una in campionato e due nella finale di Coppa Italia).

Secondariamente per vedere la reazione del gruppo, dopo l’sos lanciato dalla società che a causa delle ristrettezze economiche, venutesi a creare dopo il probabile passo indietro di Attilio Bindi, ha già dato il via libera a tutti i propri tesserati per accasarsi in altri lidi per la stagione 2025-2026. A Mirko De Gerone il difficile compito di tenere la barca sulla linea di galleggianto. "Affontiamo una squadra forte, che ha dimostrato di saper fare a metterci in difficoltà, e non mi fido del fatto che, prima del successo contro il Grosseto, venissero dalle sconfitte contro Valdagno e Bassano. Con i ragazzi abbiamo rivisto tutte le partite giocate contro di loro per capire gli errori e cercare di sfruttare i loro punti deboli".

De Gerone che dovrà fare a meno del lungo degente Cacciaguerra ma che recupererà in extremis Fede Ambrosio, Rossi e Chereches, tutti ristabiliti dall’influenza, come detto, dovrà gestire anche le scorie mentali sul gruppo che rischia una sorta di ‘depressione’ per le vice de societarie. "Sarebbe da bugiardi dire che non siamo colpiti dalla situazione – spiega ancora il tecnico Veneto – ma ho la fortuna di guidare un gruppo di ragazzi volenterosi e sopratutto seri. Comunque possa andare a finire, noi daremo sempre il nostro meglio vendendo cara la pelle".

Il tecnico De Gerone che parla anche del proprio futuro, aprendo la porta a un doloroso, ma necessario, addio a colori rossoblù. "Purtroppo a fine stagione tornerò verso casa, ci stiamo già organizzando con la mia famiglia, ma prima vogliamo regalare a noi stessi e tifosi altre grandi soddisfazioni. Non molleremo, questo è sicuro".

Sergio Iacopetti