Un successo importante. Rizzi, una rete che vale doppio. Così il Corticella raggiunge il Prato

Zenith Prato 0 Corticella 1

ZENITH : Brunelli; Casini (10’ st Messini), Cela, Pupeschi, Fiaschi; Saccenti (37’ st Toccafondi), Nistri (30’ st Moussaid), Kouassi; Rosi (10’ st Cecchi); Longo (25’ st Mertiri), Falteri. A disp. Landini, Fiore, Toci, Asproni. All. Settesoldi.

CORTICELLA: Mezzadri; Alboni, Chamangui, Ribello, Ercolani; Bovo (10’ st Brighi), Lo Giudice, Bezziccheri (10’ st Casadei); Manara (23’ pt Mion, 15’ st Cavallini), Rizzi, Embalò (37’ stGessaroli). A disp. Cinquemani, Bonetti, Goffredi, Mulattieri. All. Nesi.

Arbitro: Dania di Milano.

Rete: 17’ pt Rizzi.

Vittoria con il coltello fra i denti per il Corticella, che con un pizzico di fortuna porta a casa 3 punti fondamentali nella corsa salvezza battendo la Zenith Prato e aggancia i pratesi a quota 26.

Il primo a rompere gli indugi è Rizzi per il Corticella, che al 16’ con un bel tiro scalda i guanti a Brunelli. Un minuto dopo arriva anche il vantaggio con Ercolani che si lancia in una discesa travolgente sulla corsia di sinistra e pesca al centro ancora Rizzi, che con grande opportunismo infila in rete l’1-0 con un beffardo tocco di punta.

Il colpo subito al primo affondo si fa sentire sulle gambe e nella testa dei giocatori pratesi, che per lunghi minuti non riescono a riorganizzare le idee. Il primo pericolo al 27’ lo crea, quasi involontariamente, Pupeschi. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, al 30’, poi ci prova anche Rosi con una grande acrobazia. La Zenith Prato sembra essersi scossa dal torpore iniziale. Il Corticella però non sta a guardare e si rende pericolosa al 35’ con un gran missile dalla lunga distanza di Alboni che termina di poco a lato. Al 40’ Falteri prova a mettersi in proprio dal limite dell’area ma la conclusione sorvola la traversa. Il primo tempo si chiude comunque con il vantaggio di misura del Corticella. Nella ripresa la squadra di casa prova a mettere in campo un piglio diverso per agguantare il pareggio.

Al 65’ la Zenith Prato è anche molto sfortunata, quando il calcio di punizione pennellato di Falteri si stampa sulla traversa. I padroni di casa insistono. Al 73’ bello scambio Mertiri-Kouassi con conclusione a girare dal limite che termina a lato del centrocampista locale. All’88’ ancora un legno, stavolta un palo interno con palla che rimbalza incredibilmente in campo, colpito dal solito Falteri con un rasoterra chirurgico da fuori area. Un minuto dopo lo stesso Falteri chiama Mezzadri alla parata prodigiosa per togliere il pallone dall’incrocio dei pali.