Un successo. Valdinievole capitale del tiro a volo. Trecento atleti ai tricolori giovanili

Ancora una volta il Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole ha regalato spettacolo e una folta pioggia di medaglie, nel corso delle finali dei Campionati Italiani del settore giovanile. Ben trecento atleti si sono dati battaglia nello Skeet e nella Fossa Olimpica, in una tre giorni di gare che ha visto anche la presenza complessiva di circa 2.500 spettatori.

I successi più importanti, per il Tiro a Volo termale, sono arrivati dalla disciplina dello Skeet. Nella categoria Esordienti maschili si è classificato terzo Alessandro Frangioni, mentre tra le Esordienti femminili la vittoria finale è andata a Dalia Buselli, che pochi mesi fa aveva portato a casa una medaglia dall’Europeo disputato a Chateauroux. Stefano Privitera è arrivato secondo tra gli Allievi maschili, mentre Tommaso Calistri ha centrato un buon quarto posto tra gli Juniores maschili, al termine di una bellissima gara, che però non ha portato alla conquista di una medaglia. Ottimo anche l’oro vinto nella Fossa Olimpica categoria Juniores Femminile da Stella Avagliano che, nonostante non sia una tesserata del Tiro a Volo valdinievolino, ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti dalla fortissima delegazione toscana.

"È stata una tre giorni impegnativa- ha dichiarato il Presidente del Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole, Marco Benucci -. Siamo però molto soddisfatti, perché tutto quanto è andato bene. Sono arrivate qui da noi ben 2.500 persone. Sono intervenute anche tantissime autorità e sindaci della Valdinievole, rappresentanti dei Comuni e della Provincia, nonché il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presente durante le premiazioni finali".

Il presidente Benucci ha poi aggiunto: "La prova dei nostri ragazzi è stata ottima. Hanno conquistato quasi tutti i podi a disposizione nello Skeet. È un bel risultato, se pensiamo che hanno preso parte a questa gara ben 300 ragazzi, provenienti da tutta Italia. Questo è un risultato importante anche per il nostro campo – ha concluso –, che sta diventando nuovamente una fucina di giovani campioni".

Simone Lo Iacono