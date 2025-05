Un torneo di volley tra studenti ha aperto il Giugno Sport a San Giovanni

Arezzo, 26 maggio 2025 – Con il Terzo Torneo di Pallavolo tra le scuole medie cittadine, si è aperta ufficialmente l'edizione 2025 del “Giugno Sport” a San Giovanni Valdarno. L'evento si è svolto ieri presso l'Oratorio Don Bosco, che ha ospitato un pomeriggio all'insegna dello sport, della competizione e della partecipazione giovanile. A sfidarsi sono stati gli alunni degli Istituti Comprensivi “Masaccio” e “Marconi”, suddivisi in quattro squadre che hanno assunto i nomi dei rioni storici della città: Porta Aretina e San Lorenzo per la Marconi, situata nella parte sud del centro storico; Porta Fiorentina e Pieve per la Masaccio, che rappresenta il versante nord. Sono scesi in campo oltre trenta ragazze e un ragazzo, regalando al pubblico un torneo appassionante, ricco di momenti di grande intensità tecnica e agonistica.

Il torneo, strutturato in due semifinali e due finali, è stato seguito da un numeroso pubblico composto da genitori, amici, compagni di scuola e cittadini curiosi di ogni età, riuniti sugli spalti per sostenere i giovani atleti. Particolarmente apprezzata è stata la telecronaca in diretta realizzata dagli stessi studenti, che per oltre tre ore hanno animato la giornata con entusiasmo, coinvolgendo tutti i presenti e contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell'iniziativa. La vittoria finale è andata alla squadra Porta San Lorenzo dell'Istituto Marconi, che ha avuto la meglio su Porta Pieve della Masaccio al termine di una finale combattuta e ricca di emozioni. A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia ricordo, segno di riconoscimento per l'impegno e la sportività dimostrati.