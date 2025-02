Un tuffo verso il traguardo

Si è svolta la prima giornata del Circuito Propaganda 2025 organizzato da Sport Village Banca di Pesaro che ha regalato a tanti bambini e ragazzi un pomeriggio speciale, un’occasione per vivere il primo stimolo di competizione, al di là del risultato. I protagonisti, commenta il presidente Andrea Sebastianelli, "sono stati i giovanissimi atleti che si sono tuffati in acqua con entusiasmo e spirito di squadra. Per molti questa è stata la prima volta in cui hanno affrontato la paura e l’ansia di una gara. Inizialmente titubanti, i giovani atleti hanno trovato la forza di superare i timori iniziali, imparando a convivere con l’emozione della gara. Una competizione che va ai di là del risultato: il nuoto è anche crescita personale. Questa prima giornata di gare ha rappresentato proprio un momento di crescita per tutti – aggiunge Sebastianelli –, la competizione per i giovani dello Sport Village è diventata un trampolino per divertirsi, superare le proprie paure e rafforzare lo spirito di gruppo. Un’occasione che, con ogni probabilità, rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti come una delle prime esperienze di sport vissuta con gioia e passione".

Nella prima giornata sono scesi in acqua i seguenti atleti: Mattia Alessandri, Maya Barbarici, Atena Battistelli, Giuseppe Belcecchi, Federico Belfiore, Vladimir Berestean, Angelica Cecchini, Darko Clementi, Edoardo Curcio, Diego Francescangeli, Bernardo Maria Gambini, Nikol Lisava, Eduardo Lungu, Vittoria Mariani, Adele Massensini, Matilde Mazzini, Marisa Morena, Leonardo Moretti, Cesaro Narciso, Nicola Palmucci, Gaia Piemonti, Enea Roberti Giommi, Emily Shkulina, Virginia Sorgente, Penelope Storoni, Martin Urbinati, Lorenzo Vincenzi.

Insieme alla squadra della categoria Propaganda ha gareggiato anche una rappresentanza di atleti della Scuola Nuoto: Agnese Cangiotti, Alyssa Agostini, Sofia Tinacci, Alessia Giancarli, Giovanni Massensini, Esther Martufi, Giovanni Bastianoni, Diego Galli, Massimo Tornati, Federico Della Chiara, Tommaso Magi, Sara Radi, Nicole Marchetti, Elena Tommasi, Diego Galeazzi, Giovanni Mariani.

b.t.