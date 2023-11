Un turno per cuori forti. Il Vp ospita la capolista

Turno casalingo per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali: sia l’Upc Delta Bevande in serie B maschile che il Vp Canniccia in B2 femminile affronteranno la 7ª giornata tra le mura amiche. Nei regionali, uscite domestiche per l’Oasi sia in C che in D, dove giocherà di fronte al proprio pubblico anche il Camaiore. L’unica trasferta sarà dunque quella della Jenco.

Serie B. Proverà a invertire la rotta grazie al supporto dei propri tifosi l’Upc Delta Bevande, reduce da cinque sconfitte consecutive. Nel settimo turno del girone F i camaioresi, che avranno al timone il tecnico della promozione Dario Sansonetti, affronteranno i Lupi Pontedera, seconda della classe, domani alle 18 (arbitri Calandra-Crovetti). Un confronto aspro per i padroni di casa, contro una squadra in cerca di rivincita dopo la caduta di una settimana fa che è costata la vetta. La speranza è che tra panchina e spalti si trovino gli stimoli giusti per affrontare al meglio l’impresa.

Serie B2. Sfida da cerchiare col bollino rosso anche per il Vp Canniccia: le ragazze di coach Stefanini sono tornate in carreggiata con la bella vittoria di una settimana fa. E oggi alle 18, nel fortino di casa della ’Greco’ (dirigono Gamalero-Auditore), se la vedranno con la Rinascita, che a braccetto con Arezzo guida la classifica ma che, in queste prime sei giornate, è l’unica formazione del torneo a non aver ancora assaporato la sconfitta.

Serie C. Dopo essersi scrollata di dosso la polvere, l’Oasi torna in campo per la 5ª giornata del girone C: le viareggine scenderanno in campo stasera alle 21 contro Cecina (arbitra Migliorino). La 3ª giornata slittata per il maltempo (Oasi-Delfinopescia) sarà recuperata sabato 27 gennaio 2024 alle 21).

Serie D. Nel girone C femminile, la 7ª giornata si apre oggi alle 17,30 con l’Oasi, impegnata in casa al ’Piaggia’ contro il Calci terza della classe (dirige Ferri). Alle 18 invece tocca alla Jenco, che al ’PalaButtini’ di Villafranca se la vedrà con il Lunigiana (arbitra Barbieri). La 5ª giornata (Oasi-Riotorto e Tomei Livorno-Jenco) sarà recuperata il 27 gennaio. Nella 3ª giornata del girone B maschile il Camaiore (che recupera il turno d’esordio il 27 gennaio) ospita i Lupi Santa Croce, stasera alle 21 alla ’Gaber’ di Lido di Camaiore.