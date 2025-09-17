Acquista il giornale
Un valdarnese campione italiano di supermotard in Finlandia

Si tratta di Valter Piccardi, originario di Castelfranco.

di MARCO CORSI
17 settembre 2025
Valter Piccardi sul podio

Arezzo, 10 settembre 2025 – Il campionato italiano di supermotard ha un nuovo campione: Valter Piccardi. Con una stagione brillante e ottime prestazioni, il giovane pilota ha conquistato il titolo nella categoria S3, affermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama motociclistico italiano. Originario di Castelfranco di Sopra, italo-finlandese con forti radici valdarnesi, il giovane si è trasferito con la famiglia in Finlandia all’età di 4 anni, ma la passione per le moto è sbocciata presto. A soli 6 anni ha iniziato a guidare la sua prima moto, dimostrando subito talento. Dedizione, costanza e tanti allenamenti lo hanno portato a cimentarsi in diverse competizioni, collezionando successi in Finlandia nelle gare di velocità con modelli come l’Ohvale 160 e la Moto 5, oltre a distinguersi anche nel supermotard.

La stagione 2024, il suo debutto nel campionato italiano, non è stata fortunata: un infortunio alla prima gara ha condizionato i risultati, chiudendo al quinto posto finale. Ma nel 2025 Piccardi è tornato in pista con un solo obiettivo: vincere. In 12 gare ha conquistato 9 vittorie, un secondo posto, un terzo e un sesto. Risultati che non solo gli hanno garantito il titolo, ma hanno evidenziato il suo dominio nella categoria.

Nelle finali del 14 settembre a Ortona, su un circuito tecnico e insidioso, Valter ha chiuso gara 1 al sesto posto e gara 2 al terzo. Nonostante alcune cadute, è riuscito a gestire la pressione e a mantenere un margine di 22 punti sul secondo classificato. Il suo sorpasso all’ultimo giro ha fatto esplodere il pubblico, chiudendo la stagione in grande stile. La vittoria di Piccardi non è passata inosservata: grazie ai risultati ottenuti, è stato convocato nella nazionale juniores per il mondiale in Repubblica Ceca al Trofeo delle Nazioni. Con il titolo di campione italiano in tasca, guarda ora al futuro con ambizione e determinazione. Prossimi obiettivi: le competizioni internazionali, dove potrà confrontarsi con i migliori piloti del mondo.

La sua affermazione nel campionato italiano S3 segna una nuova era nella sua carriera e ispira tanti giovani a seguire la propria passione. I tifosi e gli appassionati di motociclismo italiani attendono già i prossimi capitoli della sua storia, certi che continuerà a stupire e a conquistare nuovi traguardi.

