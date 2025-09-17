Un valdarnese campione italiano di supermotard in Finlandia

Arezzo, 10 settembre 2025 – Il campionato italiano di supermotard ha un nuovo campione: Valter Piccardi. Con una stagione brillante e ottime prestazioni, il giovane pilota ha conquistato il titolo nella categoria S3, affermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama motociclistico italiano. Originario di Castelfranco di Sopra, italo-finlandese con forti radici valdarnesi, il giovane si è trasferito con la famiglia in Finlandia all’età di 4 anni, ma la passione per le moto è sbocciata presto. A soli 6 anni ha iniziato a guidare la sua prima moto, dimostrando subito talento. Dedizione, costanza e tanti allenamenti lo hanno portato a cimentarsi in diverse competizioni, collezionando successi in Finlandia nelle gare di velocità con modelli come l’Ohvale 160 e la Moto 5, oltre a distinguersi anche nel supermotard.

La stagione 2024, il suo debutto nel campionato italiano, non è stata fortunata: un infortunio alla prima gara ha condizionato i risultati, chiudendo al quinto posto finale. Ma nel 2025 Piccardi è tornato in pista con un solo obiettivo: vincere. In 12 gare ha conquistato 9 vittorie, un secondo posto, un terzo e un sesto. Risultati che non solo gli hanno garantito il titolo, ma hanno evidenziato il suo dominio nella categoria.

Nelle finali del 14 settembre a Ortona, su un circuito tecnico e insidioso, Valter ha chiuso gara 1 al sesto posto e gara 2 al terzo. Nonostante alcune cadute, è riuscito a gestire la pressione e a mantenere un margine di 22 punti sul secondo classificato. Il suo sorpasso all’ultimo giro ha fatto esplodere il pubblico, chiudendo la stagione in grande stile. La vittoria di Piccardi non è passata inosservata: grazie ai risultati ottenuti, è stato convocato nella nazionale juniores per il mondiale in Repubblica Ceca al Trofeo delle Nazioni. Con il titolo di campione italiano in tasca, guarda ora al futuro con ambizione e determinazione. Prossimi obiettivi: le competizioni internazionali, dove potrà confrontarsi con i migliori piloti del mondo.

La sua affermazione nel campionato italiano S3 segna una nuova era nella sua carriera e ispira tanti giovani a seguire la propria passione. I tifosi e gli appassionati di motociclismo italiani attendono già i prossimi capitoli della sua storia, certi che continuerà a stupire e a conquistare nuovi traguardi.