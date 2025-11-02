Una Bologna mondiale. Precision e Sincro Roller

Un titolo mondiale con la formazione juniores del Precision Skate Bologna. Un argento (Sincro Roller Calderara) e un bronzo (Precision Skate) a livello assoluto. Il campionato mondiale di pattinaggio artistico, a Pechino, regala tante soddisfazioni alle Due Torri. In Cina, oltre trenta nazioni iscritte per un totale di 1.261 partecipanti. E, appunto, arrivano un titolo iridato giovanile e un argento e un bronzo assoluti.

Nella categoria Junior (riservata agli under 18) trionfa il Precision Skate Bologna allenato da Sara Matucci e Serena Lambertini, che completa un anno incredibile dopo aver conquistato sia il titolo italiano che quello europeo. Con il programma Heart of the dragon incanta e merita 66.96 punti, staccando i Royal Eagles di Treviso e un team argentino.

Argento, appunto, per il Sincro Roller. I ragazzi allenati da Barbara Calzolari e Roberto Stanzani con l’aiuto di Asya Sofia Testoni portano in pista in pista l’esercizio Never give up on your dream. Soddisfatta, ovviamente, la presidente della società, Laura Libbra e un ringraziamento speciale, da parte della società, a Donatella Venturi e Michela Corticelli, le due dirigenti che hanno accompagnato il gruppo. Detto che il titolo iridato è rimasto in Italia, grazie al Monza Precision Team, al terzo posto i campioni uscenti del Precision Skate, allenate da Sara Saletti e seguite dal preparatore atletico Alessandro Lanzoni.

Le campionesse iridate del Precision Skate rispondono ai nomi di Rachele Aprili, Anna Barbieri, Sara Basili, Emily Beghelli, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Asia Donini, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Elena Poggi, Asia Preziuso, Sofia Riccio, Elena Teodori e Arianna Zanetti.

La squadra senior del Sincro Roller era composta da Nicole Amendola, Azzurra Bolivetti, Giulia Donati, Riccardo Fontana, Greta Frabetti, Martina Fregnani, Elena Gatti, Mia Giacomuzzo, Cristina Lippi, Giulia Martignoni, Anna Moscufo, Nicole Negrini, Chiara Pellegrini, Sofia Piccinini, Alessia Polastri, Ludovica Riccardo, Alice e Luca Vecchi.

Nella squadra senior del Precision Skate troviamo Erika Atti, Arianna Balardi, Flavia Benini, Giulia Bergamini, Martina Bizzocchi, Elena Brunelli, Danilo Buffolino, Francesca Di Barba, Maya Fogli, Giulia Fonsati, Anita Grandi, Serena Lambertini, Lucrezia Lenti, Chiara Lovecchio, Giulia Mandalà, Alessia Mandrioli, Francesca Pavolettoni, Alessia Pedrazzi e Alice Zanelli.