Una gara emozionante. Cp, pareggio beffardo

Il Cp Grosseto sfiora la vittoria contro il Lodi (5-5 il finale) dopo essere stata cinque volte in vantaggio. Al 3’ il Grosseto passa in vantaggio: Barragan alza la testa e lascia partire un missile che fa secco Barozzi. Una volta in svantaggio i giallorossi di Bresciani aumentano la pressione e con una veloce ripartenza i lodigiani trovano il pareggio con Borgo. Nemmeno trenta secondi e il Grosseto torna avanti: Vargas riceve palla sulla sinistra, si gira e mette in rete. Le due squadre aumentano i ritmi e fioccano le occasioni, fino al nuovo pareggio ospite di Compagno. Una bella azione in velocità di Saavedra porta il Cp sul 3-2: il capitano arriva da dietro la porta ospite e con uno straordinario alza e schiaccia trafigge il portiere ex Follonica. Nel finale di tempo, Scarso ferma in bello stile alcuni tentativi dei giallorossi, ma non riesce a fermare l’incursione in velocità di Giovannetti che fissa il 3-3.

La ripresa si apre con il quarto vantaggio biancorosso: Barragan s’invola sulla sinistra e serve al centro Saavedra, che la mette sul secondo palo con un gran tiro. A 5’57 dall’inizio del secondo tempo il Grosseto va sul dischetto per il decimo fallo ospite, ma Barozzi si oppone due volte al tiro di Vargas. Nel momento migliore del Grosseto, il Lodi trova il 4-4 con un tiro da lontano di Faccin. I biancorossi si riversano subito in avanti e Vargas, che corregge il tiro di Saavedra, firma il nuovo vantaggio. Un tiro di Compagno al 18’ sbatte sul palo alla destra di Scarso. Gli ultimi minuti sono palpitanti, con il Lodi alla ricerca del pareggio e il Grosseto che difende con ordine. La beffa a 53 secondi dalla sirena: Compagno rimette tutto in parità per la quinta volta. C’è il tempo per un palo interno di Saavedra che rende ancora più amara la mancata vittoria dopo una gara molto ben giocata.