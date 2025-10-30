Una gara emozionante. Cp, un grande cuore
I biancorossi bloccano il Bassano. Saavedra firma una doppietta: 2-2
Grande prestazione del Cp Grosseto che impone il pari al Bassano in una gara difficile, ma giocata con cuore e grinta.
La formazione giallorossa, guidata dall’ex Follonica Alessandro Bertolucci, inizia la gara a spron battuto, ma la retroguardia del Grosseto, schierata a zona, mette in difficoltà le stelle del Bassano, che rischiano anche la capitolazione sul gran tiro di Sillero al 3’ che, dopo aver rubato palla, lascia partire un diagonale che finisce di poco a lato.
Tra le proteste dei biancorossi, il Bassano passa in vantaggio al 9’ con capitan Pozzato, che nel mettere la palla in rete commette un fallo di piede.
Il Cp colpisce un palo con Barbieri ma poi un tiro da lontano dell’ex Matteo Cardella s’infila sotto una selva di gambe e consente all’Ubroker di portarsi sul 2-0 al 19’.
Nella ripresa la musica non cambia, con il Bassano che attacca, ma viene tenuto a distanza dalla difesa.
Al 10’ il Cp Grosseto usufruisce di una punizione di prima ma Saavedra si fa fermare da Grimalt. Ma poi non sbaglia Pablo Saavedra, che sfrutta un assist di Stefano Paghi per segnare la prima rete dell’anno e per riaprire la partita, con quasi nove minuti da giocare.
Il Bassano potrebbe riallungare a 8’21, ma Riba manda a lato una punizione di prima. Il Grosseto pressa gli attaccanti ospiti e a poco più di un minuto dalla sirena Saavedra, dopo aver ricevuto la palla da Sillero, fa esplodere la pista Mario Parri con gol in acrobazia.
