Una Mezza Maratona show. Ci sono il re e la regina

Scandicci ha un re e una regina. La ventunesima edizione della Mezza Maratona organizzata dalla Podistica Il Ponte iscrive nell’albo d’oro due nomi che fanno la storia della competizione. Al maschile il re è Emanuel Daniel Ghergut (Atletica Calenzano), che firma la terza vittoria consecutiva in 1h07’11’’, ad appena due secondi dal record della corsa (che già detiene).

Ma la classica Uisp sui 21,097 chilometri ha anche una regina: Roxana Maria Girleanu (Gp Parco Alpi Apuane) in 1h24’35’’ fa il bis dopo la vittoria del 2024. Completano i podi Lorenzo Castro (Gs Maiano) e Fabio Marinelli (Pod. Medicea) al maschile e Martina Mantelli (Toscana Atl. Empoli Nissan) e Giusy Bari (Pisa Road Runners) al femminile.

Un grande successo sportivo, con 685 classificati al traguardo, ma anche sociale: oltre alla mezza maratona e si sono tenute anche le camminate sportivo-sociali come la Corsa contro le mafie (10 km) e la Camminata della legalità (5 km). Presenti la sindaca Claudia Sereni, che ha dato il via e annunciato che l’anno prossimo sarà in gara, gli assessori Fiorenza Poli, Salvatore Saltarello, Federica Pacini, Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi. Tantissimi i volontari dislocati sul percorso, partito da piazza della Resistenza.

Bello il gesto di solidarietà compiuto grazie alla raccolta fondi promossa dalla Ets Regalami un sorriso e al generoso contributo di Claudio Casalini, socio del Ponte Scandicci. Con i fondi raccolti è stato donato un defibrillatore alla Asd Prato Nord, gesto che assume un valore ancora più profondo se si ricorda quanto accadde 5 anni fa su questo stesso percorso: la dottoressa Annamaria Durval, presente alla consegna, salvò la vita a un podista grazie a un defibrillatore.

