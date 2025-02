Una nuova creazione macron. Demo Festival, tra moda e sport

Alla vigilia del Demo Festival 2025, Macron in collaborazione con i designer di Studio Dumbar, ha presenta una maglia speciale. La Demo Festival Special Jersey 2025 prende un simbolo di passione sportiva e della performance atletica come una maglia da calcio, trasportandolo nel mondo del design. Un esempio di come questi due ambiti siano in grado di fondersi per dare vita a nuove forme di comunicazione ed espressione culturale. Moda, tecnologia, innovazione, stile, trovano in questo evento che celebra l’arte in movimento il luogo e il momento ideale per esprimere emozioni e passioni in un’estetica del quotidiano che si fa arte.