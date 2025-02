Una Rari troppo nervosa. E la Roma ne approfitta

ROMA VIS NOVA12RARI NANTES FLORENTIA6

ROMA VIS NOVA: Correggia, Ciotti 2, Poli, Agnolet, Woodhead, Grossi, Penava 3, Salipante 1, Viskovic 1, Smiljevic 2, Spione 2, Antonucci, Castrucci, Di Corato 1. All. Alessandro Calcaterra.

RARI NANTES FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 1, Hofmeijer, Calamai, Turchini, Cardoni 1, Sordini 3, Benvenuti, Bini 1, Mancini, Gioia, Tprvosky. All. Jacopo Merli.

Arbitri: D’Antoni - Piano

Parziali: 3-1, 3-1, 3-4, 3-0

Note – Sup. num.: Roma 4/7 + 3 rigori, Florentia 2/9.

ROMA - Che nonostante la vittoria - sia pure di misura - conquistata nel girone di andata fosse un ostacolo arduo si sapeva ma questa volta la sconfitta della Rari Nantes Florentia a Roma contro la Vis Nova di Alessandro Calcaterra ha evidenziato una superiorità dei padroni di casa che è andata al di sopra di ogni previsione. Il sette gigliato con Jacopo Merli che sostituiva in panchina lo squalificato Luca Minetti non è stato quasi mai in partita: nei primi due tempi ha limitato i danni con una rete per tempo realizzata rispettivamente da Sordini e Cardoni; nel terzo ha rialzato momentaneamente la testa riducendo le distanze con una doppietta firmata ancora da Sordini – il top scorer biancorosso con 34 reti (3 in questa gara) e il sesto posto nella classifica generale dei marcatori -, e le realizzazioni di Bini e Di Fulvio con l’uomo in più; nel quarto parziale, invece, è uscito di scena. È stata una partita nervosa che ha portato fra l’altro all’espulsione per reciproche scorrettezze nel quarto tempo di Penava e Di Fulvio. Punto debole della Rari sono state ancora una volta le occasioni in superiorità numerica che non è riuscita a sfruttare: appena 2 su 9 contro le 4 su 7 (+ 3 rigori messi a segno da Smiljevic, Ciotti e Di Corato) dei padroni di casa che sono andati a rete con ben sette giocatori, a dimostrazione di un gioco più vario e una maggiore vocazione offensiva.

A questo punto i gigliati mantengono il decimo posto in classifica con 14 punti ma sono insidiati dal Genova Quinto che ne ha 13 con una partita in meno. La settimana prossima la Rari avrà comunque l’occasione di riscattarsi quando alla Nannini di Bellariva arriverà un’altra romana. La Onda Forte che fu anch’essa battuta all’andata.

f.m.