Una serata complicata. Cp Grosseto, secco ko

Sconfitta netta del Circolo Pattinatori Grosseto che si arrende (2-6 il risultato finale) a un Teamservicecar Monza che ha ‘asfaltato’ i biancorossi di Mariotti. E, senza un Franco Scarso che ha parato l’impossibile, il passivo poteva essere ben più pesante.

I biancorossi passano in vantaggio con Sillero, che sfrutta al massimo un suggerimento di Barbieri. Al 9’ Bielsa viene fermato molto bene da Scarso e nel ribaltamento di fronte è Velasquez che si oppone in maniera egregia a Sillero. Una bordata da fuori di Colamaria al 10’ va però a infilarsi alla sinistra di Scarso. Al 15’ Pesavento recupera una palla sull’angolo sinistro e la lancia in mezzo a Zucchetti, che batte Scarso. Pochi secondi dopo il Monza va sul 3-1 con un tiro di Olmos.

Le emozioni sono continue: a 6’50 un fallo in area di Barbieri viene punito con un rigore, che Barragan si vede respingere da Velasquez. Vargas si fa parare il penalty, ma mette in rete sulla respinta del portiere brianzolo. Al 10’ della ripresa la svolta: gli arbitri rilevano un fallo da rigore, Colamaria mette fuori, ma un fallo di Scarso, che viene espulso, riporta sul dischetto il Monza. Il debuttante Squarcia crolla subito: tre tiri, un palo e due gol su tiri da lontano di Zucchetti e Colamaria. Il Grosseto prova a recuperare, ma è Bielsa a chiudere la partita al 18’ con una conclusione sotto porta. Lo stesso Bielsa poco dopo colpisce un palo, pareggiando i conti con i legni maremmani. A 5’17 Velasquez para il rigore di Saavedra che, ormai spento, non riesce a rendere il passivo meno pesante.

Adesso i biancorossi saranno di scena a Castiglione per un derby che promette scintille.